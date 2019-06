Apuesta en firme de la UDG Tenerife Egatesa por Paola Hernández

A Paola Hernández se le allana el camino para tener más minutos en la UDG Tenerife Egatesa tras la sorpresiva marcha de Sara Tui al Madrid CFF.

A pesar de la baja de la centrocampista gallega, la dirección deportiva del club sigue con los dos objetivos marcados para reforzar la plantilla: una defensa central, para lo que el club trabaja con varios nombres, y una delantera internacional serbia que ya está atada, y cuyo fichaje se hará público el próximo 1 de julio por deseo expreso del club de procedencia.

Esta baja le abre las puertas a la canterana tinerfeña Paola Hernández y al nuevo fichaje, la grancanaria María Tejera, siempre y cuando David Amaral lo estime oportuno.

La situación de Paola ha cambiado para bien dentro del club, y es la hora de que la tinerfeña demuestre todo el potencial que lleva en sus botas. La baja de Sara Tui le puede beneficiar, tanto a ella como a María Tejera, para disponer de más minutos.

Sara Tui

La gallega cierra la puerta de la UDG Tenerife Egatesa tras cuatro temporadas. “Me marcho buscando nuevos retos. Llevo cuatro años muy buenos en el Granadilla, pero me apetecía un cambio de aires porque no soy partidaria de estar mucho tiempo en un mismo club. Tenía apalabrada mi continuidad, pero he recibido una oferta a última hora de un club de la Liga Iberdrola. Sergio Batista y Julio Luis Pérez lo han entendido”.