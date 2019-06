Ayoze Reyes, Elieser Gutiérrez, Kevin Acosta y Kiren González ascienden a puntales A

Ayoze Reyes, Elieser Gutiérrez, Kevin Acosta y Kiren González ascendieron a Puntal A, mientras Diego Pérez subió a la categoría de B, mientras que el próximo año defenderán la puntalía C Mahamadou Danthioko Cámara, Isael Rodríguez, Ismael Déniz, Javier García, José Esteban Pérez, Mahy Espino, Tomasín Padrón y Andrés Carmelo Guillén (desde Destacado B). Mientras que descendieron de categoría entre los puntales Óliver Gil (a puntal B), Miguel Pérez (a puntal C).

En la relación inferior de clasificados asciende a Destacado A desde juvenil Alberto Zamora, desde libres logra la clasificación de Destacados B Cheikne Samoura y Cristo León, mientras que de Destacados C ascienden a A, Ángel Suárez y Cristian Aday Soto. La mayoría de movimientos son de ascenso a la categoría superior o de descenso a la división inferior. El comité también clasificó a las luchadoras Estefanía Ramírez, Fátima Ramírez y Fatou Gueye como Destacadas C.

El Comité de Clasificación de la Federación de Lucha Canaria acordó el pasado 16 de junio la composición de las categorías y limitación de fichaje de luchadores Puntales y Destacados en cada una de ellas para la próxima temporada 2019-2020, así como clasificación de los luchadores para la próxima temporada, con carácter provisional y se establece plazo de 10 días para su reclamación o revisión (hasta el 27 de junio).

De esta manera, la puntuación de los luchadores por clasificación es la siguiente para la formación de las combinaciones de las categorías:

Destacados A = 6 puntos. Destacados B = 4 puntos. Destacados C = 2 puntos

Combinaciones posibles:

Primera Categoría.

1 PA + 1 PC + 8 puntos.

1 PB + 1 PC + 10 puntos.

1 PA + 20 puntos (máximo 2 Destacados A o 2 Destacados B)

1 PB + 22 puntos (máximo 2 Destacados A o 2 Destacados B)

Segunda Categoría.-

1 Destacado A + 6 puntos (no se admiten más Destacados A ni Destacados B)

2 Destacados B + 4 puntos (no se admiten más Destacados B)

1 Destacado B + 8 puntos

6 Destacados C

Tercera Categoría.- 4 puntos (sólo se admiten Destacados C)

CLASIFICACION DE PUNTALES

Puntales A

Álvaro Déniz Cruz, Añaterve Abreu Monasterio, Ayoze Reyes Jorge, Elieser Gutiérrez Pérez, Eusebio Ledesma Pérez, Fabián Rocha Luis, Kevin Acosta Pérez, Kiren González Fernández, Marcos Ledesma Pérez, Miguel Hernández Calero

Puntales B

Agustín Manuel González Ramírez Pollo Herradura, Alejandro Afonso Rodríguez, Cristo Manuel Hernández Torres, Diego Pérez García, Efraín Perera Martín, Francisco José Martín Rodríguez Fafi, Óliver Gil Cruz, Pedro Jesús Hernández Concepción, Ricardo Jesús Rodríguez Brito,

Puntales C

Agustín González Artiles Pollo Candelaria, Andrés Carmelo Guillén Perera (DB), Isael Rodríguez Gil, Ismael Déniz Cruz, Javier García Acosta, Jonay Alemán López, José Esteban Pérez Concepción, Luis Aday Barbuzano Hernández, Mahamadou Danthioko, Mahy Espino Ojeda, Miguel Ángel Pérez León, Rayco Jesús Santiago Ruíz, Tomás Oswaldo Padrón Remón.

Destacados A

Adrián López Hernández, Aitor Molina García, Ángel Suárez Peña (DC), Arasahi Ubay Tejera Álamo, Carlos Alejandro Moreno Yánez, Carmelo Gustavo Rodríguez del Toro, Cristian Aday Soto Vera (DC), Francisco Rodríguez Morales, Humberto Vera Medina, Iván Melián Ramos, Jonathan Estévez González, José Iván Luis García El Turbo, Alberto Daniel Zamora Sánchez (Juv), José Manuel de León Mora, Kirian Pérez Hernández, Lorenzo Rodríguez Lorenzo, Marcial Viñoly Bernal, Mario Hernández Pérez, Moisés Pérez Hernández, Raúl González Luis, Roberto Berriel Caraballo, Rubén Galván Ramallo, Samuel Rodríguez Gutiérrez Gomerito IV, Samuel Torres Mesa.

Destacados B

Abián Guillén Reyes, Acoirán José Sánchez Valido, Agustín Francisco Matoso Vega, Aitor Lorenzo Cruz, Alberto Tensi Cabrera González, Argeo García Hernández, Cheickne Samoura (libre), Cristian Alejo Galván Trujillo, Cristian González Barreto, Cristo Manuel León García (libre), Cristo Samuel Izquier Santana, Fermín Antonio Rocha Luis, Fernando Rodríguez Santana, Francisco Javier García Páez, Francisco Alejandro Álex Díaz Hernández, Francisco Rafael Rafa Fernández González, Jacob García Simón, Joan Miguel Lajo Rodríguez, Jorge Quintero Guzmán, José Antonio Santana Ramos, Joshua Marrero Arteaga, Juan Alberto Ramírez Jiménez, Juan Luis Goya Domínguez, Lino Quintero Lugo, Manuel Ángel Rodríguez del Toro, Martín Cano Hernández, Moisés Olivero Toribio, Norberto Morales Perdomo, Pablo Alberto Hernández Martín, Quevin Martín Martín, Rayco Tejera Álamo, Ricardo Luis Fariña, Saúl Marrero Gutiérrez, Sergio Florentín Hernández Ramos, Sixto Rodríguez Quintero, Taylor Hernández Hernández, Tomás Francisco del Toro Hernández, Yeray Mayor Ramírez

Destacados C

Aarón Dávila López, Aarón González Concepción, Abián González Díaz, Abraham de Jesús Alonso Armas, Aday Alba Jorge, Agustín Jonathan Mayor Ramírez, Airam Sosa Cabrera, Airan Aday Gordillo Díaz, Alberto González Déniz, Alberto Angulo Gil, Alberto Castro Martín, Alberto Mendoza Rodríguez, Alejandro Isidro Quesada Valiente, Alejandro Umpiérrez Martín, Alexander Moreno Santos, Alexander Nicolás González Akeva, Alexis Yeray Adrián Molina, Alfonso García González, Alfredo Segovia Liria, Álvaro Torres Díaz, Amadeo Lorenzo Ascanio, Ángel García González, Ángel Andrés Luis Sanjuán, Ángel Luis Rosa Bermúdez, Antonio de Ganzo Reyes, Antonio Kevin González Ramos, Hakym García Ben Laarbi, Aurelio Jesús Fuentes Ruíz, Ayoze Aridani Travieso Ávila, Belarmino Goya Domínguez, Beneharo Hernández Rodríguez, Carlos Eduardo Alonso Ramos, Carlos Jiménez Lorenzo, Carlos Macías Rada, Carlos Santana Lozano, Claudio Ángel Perdomo Rodríguez, Cristian Arbelo Sánchez, Cristian Ehedei Hernández Alonso, Cristian García González, Cristian Jonay Díaz Lorenzo, Cristo Higinio Aguiar Aragón, David Antonio Hernández Arteaga, David Luis Abreu, David Manuel Cabrera Gópar, David Martel Calderín, David Medina Tavio, Domingo Pérez Sierra, Echedey Zamora Sánchez, Eusebio Adrián Díaz Montañez, Eusebio Jorge Luis, Félix Ruymán Díaz Fajardo, Francisco Javier Cazorla Lacomba, Francisco Javier Rodríguez Del Toro, Francisco Manuel Aisa Perdomo, Francisco Manuel Pimienta García, Francisco Monzón García, Francisco Ojeda Lozano, Francisco Peraza Perdomo, Guillermo Eduardo Landaeta Quintero, Gustavo Javier Díaz Monagas, Hacomar Elvira Rodríguez, Hernesto José López Rodríguez, Isaac Ramón Farias Barrios, Isaac Torres Díaz, Iván Carmelo Monzón Ortiz, Iván Méndez Suarez, Jaime Francisco Rivero Arencibia, Jairo de La Paz Viera, Javier Alexis Guedes González, Javier Díaz González, Javier Hernández Acosta, Jesús Manuel Marrero Morales, Jesús Manuel Pérez Figuera, Jonatan Acosta Rodríguez, Jonathan Jesús Hernández Carballo, Jonathan Morales Perdomo, Jonathan Suárez Déniz, Jonay Matoso Martín, Jonay Reyes Jorge, Jonay Roque Castro, Jordán Plasencia Domínguez, Jorge Juan Rivero Arencibia, Jorge Luis González Guzmán, Jorge Manuel Ramallo Hernández, Jorge Martín Pérez, José Alberto Fumero Delgado, José Alberto Gotera Borges, José Ángel Acosta Tejera, José Juan Alemán López, José Manuel Jiménez Díaz, José Martel Calderín, José Ramón Santana Cabrera, Josué Acosta, Juan Alberto Pérez Hernández, Juan Antonio Ramírez Robayna, Juan Carlos Rodríguez, Juan Daniel Rodríguez Santos, Juan Jesús Jorge Luis, Juan Jesús Martín Batista, Juan Manuel Brito Cabrera, Juan Marcial Curbelo Bethencourt, Juan Miguel Gil de León, Juan Pedro León García, Juan Rafael Santiago Rodríguez, Kilian Domínguez Hernández, Lucio Javier Jorge Ganzo, Luis Fernando Morales Díaz Zurdo, Luis Molina Silvera, Luis Ubay Martín Betancor, Manuel Jesús Armas Rodríguez, Manuel Yuseni Cano Alonso, Marcos Januario Correia Martel, Marcos Jesús Martín Soto, Mario Franquis Sánchez, Miguel Trujillo Fernández, Nauzet Martín Pérez, Néstor Mejías León, Nicolás Rodríguez Cabrera, Omar Espino Armas, Orlando Ginés Medina Cabrera, Paolo Jorge Pérez Rodríguez, Pedro Alejandro Mendoza Moreno, Pedro Javier Díaz López, Pedro Manuel Gutiérrez Pérez La Viejita, Ponciano González Ramos, Raúl Mayor Ramírez, Raúl Mencey Peñate Rodríguez, Rayco David García González, Rayco González González, Rayco López Claudio, Rayco Santana Hernández, Ricardo Alonso Hernández, Roberto Delgado Febles, Roberto José Barrios Díaz, Roberto Paz Paz, Rubén Ángel Goya Domínguez, Rubén Barrios Cabrera, Rubén Hidalgo Negrín, Rubén Ramírez Expósito, Ruymán Leal Remedios, Samuel Castro Martín, Samuel Díaz Chávez, Sandro Ramos Martín, Santiago Samuel Roque Castro, Santiago Santana Santana, Saúl Daniel Romero Cedrés, Saúl Hernández Carmona, Saúl José Ramírez Sosa, Sergio Santana Rivero, Shane Moisés Hernández Sheridan, Steven Llanos García, Vicente Alejandro Alonso Armas, Víctor González Trujillo, Víctor Manuel González García, Víctor Manuel Pimienta Machado, Yeray David Hernández González, Yonay Moreno Suárez

Todos aquellos luchadores que no figuren como clasificados y en la temporada anterior no hubieran tramitado licencia, pero en temporadas anteriores si hubieran sido clasificados, deberán solicitar su oportuna clasificación.