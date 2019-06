Canarias afronta un cambio de ciclo en su décima legislatura

En el centésimo quincuagésimo (150º) día del año en el calendario gregoriano (el 151º en los bisiestos), el Parlamento de Canarias celebró su primer pleno el 30 de mayo de 1983. Caducados 36 almanaques, este martes 25 de junio inaugura la décima legislatura. Lo hace con un pacto de gobierno cerrado, firmado y presentado por el PSOE (25), NC (5), Podemos (4) y ASG (3) ante el reloj de flores del santacrucero parque de García Sanabria. El inicio de la sesión constitutiva está señalado para las 11:30 horas, aunque no es improbable que se retrase por cualquier motivo. Una vez que sus señorías (70 y no 60, como hasta ahora) tomen posesión de sus cargos (tras jurar o prometer acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía), elegirán a la Mesa, que hasta entonces estará presidida por el diputado de mayor edad (Juan Manuel García Ramos, de CC-PNC), auxiliado por los dos más jóvenes: Jesús Machín (CC-PNC) y David Godoy (PSOE). Habrá tres votaciones, con papeletas y en una urna. De conformidad con el Reglamento de la Cámara, modificado en el tramo final del periodo anterior, la composición del órgano rector será equilibrada entre hombres y mujeres. Se garantizará, igualmente, “la debida representación de las formaciones políticas con presencia mayoritaria”. Los tres diputados de ASG y los dos de Ciudadanos son los únicos que no entran en el reparto. Los cinco puestos se distribuirán entre los otros grupos: además de los mencionados, CC-NC (20) y el PP (11). Al no haber concurrido a los comicios del 26 de mayo, Carolina Darias (PSOE) cede la presidencia. Quien ocupe su lugar será el número siete. Por ahí han pasado Pedro Guerra (1983-1997), del PSOE; Victoriano Ríos (1987-1995), de CC; José Miguel Bravo de Laguna (1995-2003), del PP; Gabriel Mato (2003-2007), del PP; Antonio Castro (2007-2015), de CC, y Carolina Darias (2015-2019), que el 19 de 2018 asumió la coordinación de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa).

La etapa que ahora comienza supone un cambio de ciclo que en realidad alumbró el Estatuto de última generación, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018. Son muchas y variadas las novedades, algunas de las cuales se visualizaron el 26M con un sistema electoral que aniquila la triple paridad e introduce una circunscripción autonómica de nueve escaños complementaria a las siete insulares: 15 por Tenerife; 15, Gran Canaria; 8, Lanzarote; 8, Fuerteventura; 8, La Palma; 4, La Gomera, y 3 por El Hierro. También rebaja los topes de acceso: del 30% al 15%, en el ámbito insular, y del 6% al 4%, en el del conjunto del Archipiélago. La disposición transitoria primera fija un tiempo no superior a los tres años para la elaboración de una ley electoral.

El actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), estrenó los decretos ley: dictó cinco. Se trata de normas de “extraordinaria y urgente necesidad” de carácter provisional y que no afectan a la regulación esencial de los derechos establecidos en el Estatuto. Los convalida o deroga el Parlamento dentro de los treinta días naturales a partir de la fecha de su publicación. En ese plazo se podrán tramitar como proyectos de ley por el procedimiento rápido. A la presidencia del Gobierno se le concede la potestad, bajo su exclusiva responsabilidad, de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, siempre que haya transcurrido un año de legislatura y nunca cuando se haya planteado una moción de censura. Además, se desprendió del aforamiento al declarar en un Juzgado de Instrucción de La Laguna en el marco del caso Grúas.

La ampliación del aforo de la Asamblea ha conllevado obras de adecuación del hemiciclo. A consecuencia de ello se verá alterada la ubicación de los medios de comunicación gráficos.

Más adelante, sin una fecha predeterminada, la presidencia del Parlamento propondrá, previa consulta con las fuerzas políticas y oída la Mesa, una candidatura para la máxima autoridad ordinaria del Estado en la comunidad autónoma, que expondrá su programa a la Cámara. Para superar el examen, deberá obtener la mayoría en la primera votación. De no ser así, se procederá a un segundo intento al cabo de 48 horas, y la confianza se entenderá otorgada si recibe la mayoría simple. En su defecto, se repetirá la operación tantas veces como sean necesarias hasta que se logre el objetivo. Si a los dos meses de la primera votación de la investidura ninguna candidatura supera el trámite, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y habría que convocar otra vez a la ciudadanía. El presidente o presidenta será nombrado por el rey. De la misma manera, el vicepresidente tendrá que reunir la condición de diputado.

El líder regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, se convertirá a principios de julio en el noveno presidente autonómico de Canarias. La relación la abrió su compañero de partido Jerónimo Saavedra, que lo fue de 1983 a 1987 y de 1991 a 1993, cuando prosperó una moción de censura de su vicepresidente, Manuel Hermoso (CC). En medio, se sucedieron Fernando Fernández (CDS), que perdió una cuestión de confianza, y Lorenzo Olarte (CDS). A Hermoso lo sustituyó Román Rodríguez (CC). El fundador de NC, una escisión de Coalición Canaria, se perfila como vicepresidente en el cuatripartito. A él le siguieron Adán Martín (2003-07), Paulino Rivero (2007-2015) y Fernando Clavijo (2015-2019); todos, de CC. Solo tres no procedían de la hegemónica formación hoy en repliegue. El 15 de junio se consumó la caída de los feudos emblemáticos de la embrionaria ATI (alcaldías de Santa Cruz y de La Laguna). Mientras se tambalea el bastión del Cabildo, donde la amenaza de la oposición pende sobre Carlos Alonso, en Fuerteventura se ha registrado una iniciativa del PSOE, Podemos y NC-AMF contra Lola García (CC) y, en La Palma, Nieves Lady Barreto se encuentra entre la espada del PSOE y la pared del PP.

Las sedes del Legislativo y del Ejecutivo, en Tenerife

Si bien la capitalidad de Canarias la comparten las dos principales ciudades, la sede del Parlamento se sitúa en Santa Cruz, donde estará la sede rotatoria de la presidencia del Gobierno en esta legislatura. El pacto de Medinaceli (29 de abril de 1982) consiguió la cuadratura del círculo para apaciguar el pleito insular.