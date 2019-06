Canarias y la nueva etapa de la UE

La Unión Europea ya no despierta el entusiasmo que suscitaba en el pasado en la ciudadanía canaria y española. La crisis económica y las injustas políticas de recortes y austeridad, que redujeron la confianza en la política y en las instituciones alimentando peligrosos populismos, también dañaron la imagen de una UE que no estuvo a la altura de las graves circunstancias y fue incapaz de ofrecer respuestas que impidieran el empobrecimiento de amplias capas sociales. En los últimos años, además, la situación ha empeorado con el aún no resuelto culebrón del brexit y con el crecimiento electoral de los partidos de extrema derecha y euroescépticos, aunque su resultado haya sido menor de lo previsto en los recientes comicios europeos del 26 de mayo; pero sin olvidar que las listas euroescépticas ganaron en Francia, Reino Unido e Italia, entre otros Estados.

Desde Nueva Canarias siempre hemos defendido una Europa de los pueblos, capaz de combinar la fortaleza de una Europa social, solidaria, defensora de la igualdad entre mujeres y hombres y volcada en la lucha contra la crisis climática, con el respeto a las identidades y a la capacidad de autogobierno de los pueblos que la conforman, en nuestro caso, el de Canarias, mediante el reconocimiento y las políticas específicas como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea. En ese sentido, nos parece esencial la defensa permanente y contundente de las singularidades canarias como RUP. Con ejes como la modulación de la aplicación de las políticas comunes de la UE en el Archipiélago que salvaguarde nuestras especificidades por su lejanía, insularidad y escasa diversificación económica, y el mantenimiento de los presupuestos comunitarios asignados a Canarias, así como la defensa del diferencial fiscal canario con el resto del Estado y el respeto de su Régimen Económico y Fiscal (REF).

Planteamos que en el nuevo Marco Financiero Comunitario 2021-2027 Canarias no vea reducido el importe de los Fondos Estructurales y de Cohesión que recibe actualmente. Es conocido que la retirada del Reino Unido de la Unión, popularmente conocida como brexit, va a disminuir el presupuesto comunitario, pero la importancia de estos Fondos Europeos para las RUP hace necesario un tratamiento diferenciado del nuevo presupuesto. Consecuentemente, hemos venido insistiendo en la necesidad de que se mantenga el presupuesto actual del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) en el nuevo Marco Presupuestario de la Política Agraria Común (PAC). Y, concretamente, que no se aplique la reducción presupuestaria del 3,9% en el Posei previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea. También defendemos que la propuesta de reducción del 15% de la financiación del Feader al Programa de Desarrollo Rural de España no se aplique al PDR de Canarias post 2020, atendiendo a la consideración de Canarias como RUP. Entendemos, asimismo, que se hace preciso consolidar las medidas específicas que compensan los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo de la actividad económica en Canarias, con especial atención a las islas no capitalinas. Estas medidas se consideran “ayudas de Estado” por la Unión Europea, y las RUP tienen un trato singular en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE que las permite al margen del nivel de renta. No olvidemos que, en este período legislativo que se abre tras la constitución del nuevo Parlamento Europeo (2019-2024), se tendrán que notificar y aprobar esas ayudas de Estado que contiene el REF en el nuevo mapa de ayudas 2021-2027 de la UE. Esto incluye el AIEM, las ayudas al transporte, las bonificaciones y deducciones en el Impuesto de Sociedades, la ZEC, etcétera. La renovación de estos instrumentos de compensación resulta fundamental para mantener la actividad económica en las Islas.

Es importante recordar que el Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias, publicado este año 2019, cuantifica la importancia de estos costes para las empresas y que afectan de forma más intensa a ciertos sectores económicos, en particular a la industria.Otro de los grandes asuntos que afectan a Canarias es el relativo a las consecuencias del brexit. Todo apunta a que la salida del Reino Unido va a afectar intensamente a Canarias. Especialmente en el sector turístico, de donde proceden un tercio de nuestros visitantes, y en el sector de exportación tomates y pepinos que exporta la mitad de la producción canaria a ese país.

Desde Nueva Canarias entendemos que hay que defender ante la UE la búsqueda de fórmulas para que la situación de país tercero del Reino Unido no perjudique la llegada de turistas a las Islas. Asimismo, hay que salvaguardar la continuidad de las actuales ayudas al transporte y a la comercialización de productos agrícolas a ese país en las negociaciones del brexit, teniendo en cuenta la condición de RUP de Canarias. Creemos, asimismo, que es determinante el firme compromiso de Europa contra la crisis climática. Defendemos en los distintos ámbitos institucionales un nuevo modelo energético basado en las renovables (solar y eólica) con una transición rápida para la sustitución de los combustibles fósiles, reiterando nuestro rechazo a la introducción del gas en las Islas. Planteamos, además, la protección del medio ambiente y el desarrollo local, con políticas de apoyo a las iniciativas locales de turismo sostenible y la agricultura ecológica.

En definitiva, considero que en la nueva etapa que se abre en la Unión Europea, el próximo Gobierno canario debe prestar una enorme atención a los distintos y relevantes asuntos que nos afectan, en los que tanto se juega la economía, el empleo, el medio ambiente y, en suma, el bienestar de los hombres y mujeres de Canarias.

*Diputado electo en el Parlamento canario

y presidente de NC