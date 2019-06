Casimiro Curbelo (ASG): “La opción de pactar con el PSOE es más cómoda por sus competencias en el Estado y en Canarias”

Poco después de la extensa reunión con el PSOE para lograr su apoyo a un Gobierno de cambio en Canarias, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, atiende a DIARIO DE AVISOS. Se muestra esquivo ante algunas preguntas, pero no le queda otra que reconocer que “hemos avanzado mucho”. No le duelen prendas en admitir que “vamos a apoyar todas las acciones que sean posibles para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez”. El dato no es baladí, porque fue el propio Sánchez quien bloqueó la enésima candidatura de Curbelo al Cabildo de La Gomera en 2015. Anteriormente, ya se le prohibió repetir como candidato al Senado, siendo la principal artífice de esta cruzada Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. Ahora son sus más de 6.000 votos y tres escaños, junto a los dos diputados de Ciudadanos (Cs), las claves de la cuadratura del próximo Gobierno de Canarias. El viernes presentó a la comisión de los socialistas que negocian el pacto para el Ejecutivo regional una larga lista de peticiones que abarcan desde la creación de grupo parlamentario con tres diputados a vuelos desde La Gomera a Gran Canaria o que no toquen la Ley de las Islas Verdes… Carraspea o hace un silencio cuando la pregunta es incómoda o se le pide que se moje más en las respuestas. No obstante, Casimiro Curbelo se mueve como pez en el agua en estas lides, sin depender del interlocutor con el que tenga que negociar al otro lado.

-¿Le quedó algo por incluir en la lista que le ha presentado al PSOE para conseguir su apoyo?

“En la última semana y media, hemos mantenido reuniones con distintas fuerzas políticas, pero con el Partido Socialista hemos mantenido varias, ya son tres. A medida que hemos ido teniendo las mismas, se ha ido avanzando. La primera fue con motivo del Día de Canarias, tuve un almuerzo con Ángel Víctor Torres en Gran Canaria, en la que hablamos de la posibilidad de sentarnos a hablar, de analizar la situación política y de avanzar. La segunda reunión se desarrolló en Madrid, con José Luis Ábalos, el propio Ángel Víctor Torres y con Santos Cerdán (secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE). Ahí también avanzamos hasta tal punto que, en ese caso, presentamos un documento que hablaba de posibilidades de formar parte del Gobierno regional. Además, también se habló del pacto canario de solidaridad con un contenido de distintas acciones para que fuese considerado por los partidos políticos y un conjunto de iniciativas, todas ellas consideradas, para atender las necesidades de los canarios que hoy tienen más dificultades para el empleo, sobre pobreza, la salud… y se entregó el documento”.

-¿En qué ha consistido el encuentro de hoy [por el viernes]? Si le han concedido todo…

“Se analizó el documento de manera formal durante al menos dos horas, para que el Partido Socialista tuviera un grado de compromiso. Es verdad que en aquel momento había cuestiones para el Gobierno de España y otras que, lógicamente, fueron asumidas por el Partido Socialista. Es verdad que se mantuvo con posterioridad ese comité encargado de negociar con NC y por la tarde con Podemos, y no conozco cuál fue la realidad con ellos, porque hay que tener en cuenta que hay cosas que podemos compartir todos y hay otras que igual no compartimos tanto. Aun así, lo cierto es que hemos avanzado mucho”.

-¿Podría concretar un poco más? ¿Pactará con el PSOE?

“Hemos avanzado mucho. Hemos trabajado consecuentemente por el interés de Canarias y de La Gomera y, a partir de ahora, como quiera que hay otros partidos políticos que pueden intervenir en el texto de las opciones programáticas para trabajar por el futuro de la gobernabilidad de esta tierra, vamos a darnos unos días, nos enviamos un documento de síntesis que se compartirá por los órganos de dirección de los distintos partidos políticos o no. Esa es la ruta que nos hemos programado”.

-¿Parte el PSOE con ventaja al ofrecerle compromisos para La Gomera desde el Gobierno de España y desde el Ejecutivo autonómico?

“Hay cosas que dependen del Gobierno central en todo lo relativo, por ejemplo, a proyectos vinculados con Costas. Pero, si en el ámbito autonómico, Coalición Canaria asume esa responsabilidad y, por tanto, se compromete en un pacto programático firmado por todas las fuerzas políticas posibles para llevar a cabo una mayoría parlamentaria y un Gobierno estable, independientemente de quién tenga la competencia, lo importante es disponer de los medios y la posibilidad de actuar. En ese camino, indudablemente, es más cómoda la primera opción y más fácil de llevar a cabo, pero no es imposible respecto de la segunda”.

-Le insisto, al ser compromisos del Estado y del Gobierno regional, siempre será más sencillo que salgan adelante….

“Creo que si hay aspectos positivos que afectan a la comunidad canaria cuando la competencia sea del Gobierno del Estado, entiendo yo que, independientemente de que el pacto sea en una dirección o en otra, debe haber una predisposición para atender los problemas que el Gobierno plantea y que repercuten en los canarios”.

-De todas formas, usted ha puesto sobre la mesa hasta la petición de un vuelo Gran Canaria-La Gomera, gestionar el área de Salud de la Isla…

“Efectivamente, se ha aceptado todo con el matiz de analizarlo con otras fuerzas políticas y, en principio, no había ningún problema, pero, cuidado, porque las cuestiones programáticas que hemos planteado son muchísimas”.

-¿Podría enumerar las más significativas?

“No se puede prescindir del Fondo de Desarrollo para Canarias (Fdcan) como herramienta de trabajo para incidir en el progreso de todas las islas cooperadamente con los municipios y cabildos canarios. Hay que mantenerlo, y mantenerlo con los criterios de antes, no con un criterio meramente demográfico, para nosotros es muy importante. En segundo lugar, hablando de aspectos sociales, el salario social para los canarios que tienen necesidad me parece una herramienta muy potente. Del mismo modo que el complemento vinculado a la mejora de las familias que reciban una pensión no contributiva o la aplicación de la Ley de las Islas Verdes en los términos planteados. Hay que decir que en el seno de esa ley nosotros abordamos el alquiler vacacional, que se debe regular, pero no se debe privar a las islas correspondientes, o acerca de la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, que, a petición de los ayuntamientos canarios, la hoja de prestación de servicios con los consistorios estaba en la financiación 60% para el Gobierno, 40% los ayuntamientos, y hemos propuesto que pase a la fórmula 75%-25%, que también fue aceptada. Además de la incorporación de recursos muy importantes para que sea una ley potente, recuerdo que planteábamos hasta 140 millones de euros cada año. También hemos puesto sobre la mesa los sobrecostes de la doble insularidad para hacer una realidad homogénea desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de todos los canarios, independientemente de la isla en la que vivan…”.

-También puso como exigencia la creación de grupo parlamentario con tres diputados…

“Efectivamente, además de vuelos directos con Gran Canaria, al menos, dos opciones cada semana; infraestructuras relacionadas con el sector primario; también infraestructuras vinculadas al sector turístico…”.

-Sin embargo, usted se encontrará en una encrucijada. Su relación con Fernando Clavijo ha sido siempre exquisita…

“No solo he tenido buena relación y la tengo, sino que voy a seguir teniéndola en el futuro”.

-Sí, pero ¿entiende usted que CC se plantee prescindir de Fernando Clavijo por su imputación en el caso Grúas y las líneas rojas de Ciudadanos? ¿Su compromiso es más con Clavijo que con Coalición Canaria?

“Bueno, mi compromiso es programático. Es verdad que yo tengo una relación personal con el señor Clavijo que es buena. No tomamos en consideración nosotros la realidad de la imputación, entre otras razones, porque los partidos políticos ponen líneas rojas donde crean conveniente. Nosotros no las vemos, pero no nos van a condicionar las personas en los futuros pactos, nos van a condicionar los aspectos programáticos, el interés para los canarios y el interés para La Gomera. No nos van a mover otras cosas”.

-Disculpe que retome la reunión con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. ¿Hablaron de su reincorporación al PSOE?

“Esa es una cuestión que no solo se planteó ahora. Se planteó hace algún tiempo, incluso para concurrir a las elecciones generales y lo que se ha visto es que no se ha visto nada. Por tanto…”.

-¿Se puede volver a plantear ahora?

“Se ha planteado…”.

-¿Se ha avanzado en ese sentido?

“No. Se ha avanzado en aspectos programáticos, en aspectos vinculados a la estabilidad de gobierno y parlamentaria, y no desde el punto de vista orgánico. ¿Este es un asunto en el que tiene interés el Partido Socialista? Indudablemente, pero está en estado de parálisis técnica”.

-¿Abordó también con Ábalos la creación de más agrupaciones socialistas en otras islas?

“Hubo un momento en el que se planteó el parar esa situación, incluso se pidió que la Agrupación Socialista de Tenerife, que estaba creada ya, no tuviera virtualidad, y yo lo que planteé es que ese era un asunto que ya no me correspondía a mí, sino a la autonomía que tienen los compañeros en Tenerife y que, a partir de ahí, el único acuerdo que podíamos adoptar era que no avanzábamos en otras islas como La Palma, El Hierro y otras. Eso fue antes de las elecciones. No se ha llevado a la práctica, pero no hay nada que nos ate en este momento a un acuerdo en ese sentido, porque no existe”.

-Disculpe que insista y retome el argumento del pacto regional. ¿Su apoyo está más cerca del PSOE, en un Gobierno con Nueva Canarias y Podemos, que su respaldo a cualquier opción que maneje CC?

“Lo que le puedo responder a esa pregunta es que estoy más cerca de los ciudadanos canarios para exigir en el ámbito programático políticas potentes para mejorar la sanidad, la educación, las políticas sociales, para aplicar la Ley de Servicios Sociales. En fin, yo no puedo estar cerca o lejos de las personas, puedo estar cerca o lejos de las políticas de lo que acordemos, desde el punto de vista programático, para mejorar la vida de los canarios”.

-Pero, con respecto al PSOE, supongo que estará satisfecho. No le han puesto objeciones a nada, será difícil que dé marcha atrás…

“Bueno, ya lo he dicho. Estamos satisfechos de los resultados de la reunión. Por tanto, ahí hay un avance. ¿Vamos a tener contactos con otras fuerzas políticas y les vamos a pedir las mismas cosas? Indudablemente. ¿Van a responder de la misma manera? No lo sabemos. Tenemos que probarlo previamente. Vamos a conocer el documento de síntesis de las tres reuniones que se produjeron hoy, pero, lógicamente, hemos avanzado mucho, claro que sí”.

-¿Es un indicador definitivo de por dónde van?

“Indudablemente, es un avance importante, pero no la respuesta final de un proceso. La respuesta final de un proceso es cuando nos envíen el documento a modo de síntesis, entonces lo llevaremos al partido y adoptaremos el acuerdo que corresponda en los órganos de dirección. No solo nosotros, sino otros partidos también”.

-¿Cuándo se producirá este hecho, en el caso de la Agrupación Socialista Gomera?

“Creo que ese documento lo vamos a tener pronto, no más allá del martes de la próxima semana”.

-Abordemos ahora la situación política en España. ¿Podrá Pedro Sánchez conformar Gobierno? Su partido tiene representación en el Senado, ¿qué análisis podría realizar sobre el panorama político nacional?

“Nosotros vamos a apoyar, aunque no va a hacer falta nuestro apoyo, porque nuestro respaldo está circunscrito al Senado, pero vamos a apoyar todas las acciones de gobierno que vayan orientadas a minimizar el efecto del independentismo catalán, y vamos a apoyar todas las acciones que sean posibles para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y buscar la estabilidad en el ámbito de los partidos constitucionalistas. No va a depender de nosotros, pero caminamos en esa dirección”.