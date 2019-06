Cathaysa Delgado emprende una nueva aventura como profesional

Cathaysa Delgado da el salto a la gran pantalla. La deportista tinerfeña se estrena este sábado en el boxeo profesional después de una brillante carrera en como amateur en el muay thai, donde lograra títulos nacionales, continentales y mundiales.

La dificultad para encontrar rivales y rodaje deportivo le obligó a cambiar de disciplina y después de un largo período de adaptación le ha llegado el momento de darle el sí quiero al boxeo rentado.

Esta noche debuta en una velada que se celebrará en el campo de lucha de Punta Brava, en Puerto de la Cruz y lo hace fiel a su filosofía, feliz e ilusionada por emprender un nuevo camino que le lleve lo más lejos posible en el deporte.

Una vez completado el protocolario acto del pesaje es el momento de “hacer lo que más nos gusta que es subir ahí arriba”, tal y como confesaba la noble fajadora sureña que se medirá a una rival de la que no tiene ninguna referencia.

“Sé que viene de Rumanía y poco más, mi entrenador me ha trabajado sobre lo que trae mi rival, pero no quiero tener referencias, estoy debutando como profesional en el boxeo y yo siempre trabajo de esa forma”, explicaba Cathaysa antes de argumentar que “no quiero que me condicione nada del exterior, es algo mío, me da igual las peleas que tenga mi oponente, las victorias y las derrotas, me da igual”.

“Encima del ring puede pasar cualquier cosa y todos los días no son iguales cuando nos subimos ahí encima, no siempre te salen las cosas como piensas o como lo tienes planeado”, confesaba Cathaysa con toda la claridad que siempre caracterizan sus palabras.

“Estoy muy ilusionada,tengo un montón de ganas de que llegue el momento”, señalaba la de San Miguel, que reconocía que se le ha hecho “muy largo” este último año en el que ha trabajado mucho para adaptarse a una nueva disciplina.

“Ya llevamos un año con toda la preparación entre el cambio, que me fui a Alemania a vivir y todo lo que conlleva, pero el sábado es mi día y lo quiero disfrutar, hacer lo que para mí es mi trabajo y lo que más me apasiona”, significaba la doble campeona mundial amateur de muay thai que estará bien arropada por su gente en su primera experiencia ya dentro del boxeo profesional.

UNA VELADA DE MUCHOS ATRACTIVOS

Además del debut como profesional de Cathaysa Delgado la velada de esta noche contará con buenos combates amateur y otros dos pleitos profesionales. El campeón nacional del peso gallo, Jacob Barreto, se medirá al portugués Joao Ramos a seis asaltos. Mientras, Alejandro Torres también se estrenará en el pugilismo de pago tras muchos años de amateur.