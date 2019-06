CC trata de acercar posturas con el PP y busca un pacto estable en el Cabildo

El Partido Popular palmero se sentó ayer con Coalición Canaria para “acercar posturas” y analizar un posible acuerdo para la gobernabilidad del Cabildo. El hipotético acuerdo entre PP-PSOE, en una confluencia que para los progresistas está directamente vinculada por el pacto que se consolide en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, no supone en cambio ningún condicionante para los conservadores, que comandados en esta negociación por el candidato a la presidencia de la institución insular, Mariano Hernández, dejó claro ayer que “una cosa es el día 15 y la constitución de los ayuntamientos y otra el día 24”, cuando tomará posesión como presidenta del Cabildo Nieves Lady Barreto, con ocho consejeros frente a los siete del PSOE y los 6 del PP. Así las cosas, Mariano Hernández, que junto a los miembros de su comisión negociadora ha mantenido al menos dos encuentros con los líderes socialista en La Palma esta semana, atiende las instrucciones del presidente regional de su partido, Asier Antona, quien en la Junta Directiva Insular celebrada esta semana, otorgó plena autonomía a Hernández Zapata, más allá de lo que ocurra en materia de pactos para la gobernabilidad del Ejecutivo autonómico.

La voluntad de generosidad en el hipotético reparto de áreas de gobierno del Cabildo en un pacto con el PP, expresada por Anselmo Pestana, parece no resultar suficiente para los populares, desde cuyas filas fuentes autorizadas aseguran que “somos la llave para la gobernabilidad y los resultados electorales, con la suma de más de 1.000 votos, deben tener un lectura en la constitución del gobierno insular”. Por su parte, la líder de los nacionalistas palmeros, Nieves Lady Barreto, ha expresado su voluntad por mantener todas las líneas de negociación abierta. Más allá de esa voluntad, la presidenta de Coalición Canaria en La Palma, se muestra prudente y no revela, no solo ni una sola de las claves que maneja, sino que ni siquiera señala sus preferencias en un marco de pactos abiertos tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.