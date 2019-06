SALUD

El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias presenta la Campaña Verano y Salud 2019

Esta iniciativa arrancará en todo el Archipiélago el próximo viernes 21, con la edición en formato digital para redes sociales de distintas acciones que recogen consejos útiles en cinco grandes bloques: ‘Viaja con salud’, ‘Tu piel y tus ojos no te olvidan’, ‘Que no te piquen’, ‘Come seguro’ y ‘Que no te pille la ola’