El PP quiere la presidencia del Cabildo si pacta con Pestana

Tras el cierre del pacto entre socialistas y populares en el Ayuntamiento de Garafía, y a horas de que se dé por cerrada la misma concurrencia de fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Mazo con una alcaldía que liderará a partir del próximo 15 de junio Gorreti Corujo, los socialistas tratan de imponer el silencio y la prudencia en las negociaciones iniciadas ya para buscar un acuerdo en el Cabildo insular de La Palma de la manos del PP. Mariano Hernández y los suyos, desde las filas del Partido Popular, quieren hacer valer vu “victoria moral”, con el aumento del número de más de 1.000 votos con respecto a los comicios de 2015, los mismos que perdió el Partido Socialista en la lista al Cabildo en la cita con las urnas el pasado 26 de mayo.

Pese a todo, los socialistas no quieren dar su brazo a torcer y tratan de mantener una posición de autoestima y preeminencia en una hipotética presidencia del Cabildo, conscientes de que no las tienen todas consigo si, tal y como señalan fuentes autorizadas del PP regional, “todas las opciones están abiertas en el Cabildo palmero” porque “ocurra lo que ocurra en el Gobierno de Canarias, no va a haber pacto en cascada que obliguen a una reciprocidad”.

El PP reivindica su posición estratégica a la hora de decidir qué ocurrirá en el Cabildo tras dar por sentado que socialistas y nacionalistas, encabezados por Anselmo Pestana y Nieves Lady Barreto, respectivamente, no van a pactar, distanciados por la facción socialista más influyente, que no perdona lo que definen como deslealtad institucional en la crisis del Fdcan y que Anselmo Pestana ha repetido hasta la saciedad, tanto dentro como fuera de la campaña electoral. Mientras tanto, las posiciones inamovibles del nacionalista Toni Acosta para acercar posturas con el Partido Popular en Santa Cruz de La Palma, en virtud del liderazgo municipal de los conservadores encabezados por Juan José Cabrera Guelmes, benefician el avance de un acuerdo entre el ganador de las elecciones, el socialista Elías Castro, y el grupo popular. Fuentes cercanas a la negociación dan por sentado que este acuerdo estará cerrado antes de que se constituyan los ayuntamientos el próximo15 de junio.

En Tazacorte, mientras tanto, se da por sentado que la nueva alcaldesa será la socialista Carmen Acosta, que negocia con Unión Bagañeta Coalición Canaria y con el cabeza de lista de esa formación política, que perdió concejales y poder en favor de la lista de Nueva Canarias, encabezada por uno de sus históricos miembros.