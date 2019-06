El PSOE y el PP se comprometen a intentar salvar sus diferencias por “el interés general”

El PSOE y el PP se comprometieron ayer a analizar un documento de trabajo redactado por los populares para intentar “salvar diferencias” que puedan permitir acuerdos para un cambio político en el Archipiélago, informó la secretaria general del PP en Canarias, Australia Navarro. En ese escrito se destacan los puntos en los que ambos partidos pudieran coincidir “pensando en el interés general”, con el fin de alcanzar acuerdos, afirmó Navarro tras la reunión de las comisiones negociadoras del PSOE y el PP en la capital grancanaria, la segunda entre estos partidos. Socialistas y populares hablaron de cambio, algo que las dos formaciones defendieron durante la campaña electoral, recordó Navarro. “Es pronto para decir si el PP llegará a un pacto con CC o con el PSOE”, indicó.

Navarro anunció que el PP continuará reuniéndose con todos los partidos, también con CC, pues “no tiene líneas rojas y sí vocación de gobierno. Respecto a los pactos que el PP está alcanzando en algunas instituciones, como el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, la secretaria general expuso que “se está avanzando en acuerdos en todas las islas” y que su partido no defiende los pactos “en cascada”. Por el PSOE, Sebastián Franquis reconoció que existen claras diferencias con el PP -por ejemplo, en materia social-, pero “si de verdad quiere el cambio”, el PSOE analizará el documento que ese partido ha entregado con el fin de propiciar un Gobierno diferente al de CC.

Tanto socialistas como populares coinciden en que “es el momento del cambio en Canarias y de buscar acuerdos transversales”, comentó Franquis. “Estamos construyendo un cambio político” y unos partidos pueden aportar sus votos para ello y otros alcanzar acuerdos de legislatura, “tenemos muchos espacios de encuentro”, remachó. Franquis confía en que Ángel Víctor Torres sume más de 36 votos en la investidura: “El PSOE apuesta por un cambio profundo y el PP tiene una responsabilidad enorme en ello, en un panorama en el que los escenarios posibles son muchos”. El PSOE le pidió al PP que “no frustre con sus votos la voluntad de cambio” que manifestaron los ciudadanos en las elecciones del 26 de mayo.

Después de reunirse con todos los partidos abiertos al cambio político en Canarias, el PSOE les enviará un documento en los próximos días para seguir aproximando posturas y alcanzar acuerdos más concretos “al margen de lo que suceda el sábado [cuando se constituyan los ayuntamientos] y la semana que viene”, pues los socialistas no proponen pactos en cascada, reiteró Sebastián Franquis. De todos modos, el PSOE no” descarta a “ninguna” fuerza política para gobernar en la comunidad autónoma: “A medida que el diálogo avanza, el Ejecutivo del cambio es mucho más sólido. No obstante, esa va a ser la constante en el día a día de la política. Lo lógico sería que las fuerzas políticas que estuvieron defendiendo el cambio en Canarias, no pusieran obstáculos”. En cuanto a la aritmética, Franquis resumió que los acuerdos y pactos que se pueden dar son varios, tales como apoyos de investidura, de gobernación o de legislatura. Navarro confirmó que el PP explorará con el PSOE las opciones para ver si se solventan las discrepancias programáticas.