José Mercé: “El flamenco debería ser tratado como uno de los principales valores de nuestra cultura”

José Mercé y Tomatito se presentan el próximo día 15 en el Auditorio de Tenerife (Sala Sinfónica, 21:00 horas) para mostrar en directo los sonidos de su último disco, ‘De verdad’, una obra conjunta en la que estos dos maestros del flamenco han dado rienda suelta a su independencia creativa para dar vida a un trabajo en el que reivindican los grandes valores del flamenco. En palabras de Mercé, “en estas canciones está lo que para nosotros representa este arte”.

– ¿Cómo presentarían ustedes mismos con sus palabras el disco De verdad?

“Con este trabajo lo que pretendimos desde un primer momento es hacer una obra que resumiera la idea de lo que es para nosotros el flamenco. Y así mismo ha quedado. Es nuestro punto de vista, nuestra visión del flamenco. Hemos trabajado de manera autónoma, sin indicaciones de nadie, y nos ha salido un disco auténtico en el tocamos palos extraordinarios como soleá, seguidilla, alegrías, bulería…”

– ¿Qué aporta este disco de nuevo a la cultura musical del flamenco?

“Bueno, no sé si algo nuevo, pero sí hemos dejado para la historia la creación de músicos consagrados y con mucha carretera que se han unido para dejar su visión propia y pura de la música que aman. Por eso creemos que el título del disco es el adecuado: De verdad“.

– ¿Por qué existía esa necesidad de regresar ‘a la juventud’ con este disco?

“Digamos que quizá hemos querido recordar nuestros principios. Nos apetecía hacerlo así. Imagínate, dos veteranos de la escena con la libertad de hacer un disco que lleve a su juventud, a esa música de raíz, explotando toda la experiencia acumulada”.

– ¿Creen que el flamenco está justamente reconocido en España?

“No, para nada. Creo que realmente no nos damos cuenta de la joya que tenemos en nuestro país. Me resulta curioso que en otros lugares del mundo se valore mucho más al flamenco que lo que se hace en casa. El flamenco debería ser uno de los principales valores de nuestra cultura, y tratarlo como tal. Esta música es mucho más importante y más nuestra que el pop y otros géneros, pero esto no siempre se entiende así”.

– ¿Cómo ha sido el proceso de fusión entre Tomatito y Mercé?

“Sencillo. Los dos nos conocemos desde hace mucho tiempo y ya hemos tenido colaboraciones entre ambos en proyectos anteriores. A estas alturas de la vida nos hemos visto los dos en la misma necesidad de crear un disco verdadero, con la esencia del flamenco como bandera. Y sobre esa coincidencia ha sido un disco muy bonito y muy natural”.

Con esta gira, ¿cuáles son los mejores momentos sobre el escenario?

“Estamos muy contentos de cómo se está desarrollando todo. Nos han salido muchas fechas y estamos llenando en casi todas las plazas en las que estamos tocando. Sin duda, el mejor momento es cuando uno siente que está haciendo disfrutar al público con su música. Nos encanta actuar, subirnos a un escenario y poder compartir todo eso con tus seguidores es algo inigualable”.

– Además de ustedes dos, ¿cómo es la convivencia entre otros artistas del género? ¿Existe una competencia sana?

“En general creo que se puede hablar de una convivencia sana, enriquecedora. Hay muchos artistas jóvenes que lo están haciendo bien y esa parte de la cantera da un impulso muy importante al flamenco. Entre todos hacemos grande esta música. Estamos en el mismo camino y lo sabemos valorar”.