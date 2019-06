Juanjo Cabrera no pactará hasta que el PP no decida cómo entra en el Cabildo

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, tiene hoy lunes el reto de iniciar negociaciones para consolidar “un pacto de gobierno estable en el municipio de Santa Cruz de La Palma” después de “haber entablado negociaciones con las dos fuerzas políticas mayoritarias con las que las combinaciones podrían darnos una mayoría absoluta” para gobernar el consistorio capitalino.

El regidor local, que ya gobernó los últimos dos años del mandato 2011-2015, aseguró en relación a la suma de los ediles para confirmar esa mayoría que “no hay ninguna preferencia, no hemos visto nada insalvable”, por lo que “mi preocupación es con quién pactar y determinar un socio preferente. Con cualquiera de las fuerzas políticas podemos llegar a un acuerdo”.

La decisión de Juan José Cabrera, que no oculta que su pacto de gobierno en la ciudad se circunscribe a lo que se decida en el Cabildo palmero, está condicionada por el interés de su partido y la autorización expresa de Asier Antona, presidente regional. Los populares siguen pendientes de la confluencia de fuerzas para gobernar en la institución insular, bien con los socialistas, bien con los nacionalistas.

La undécima legislatura de la capital arrancó el sábado llena de incertidumbres, producto de las cuales a partir de hoy lunes no se gestionarán los grandes problemas de la ciudad, sino que continuarán las negociaciones. En los círculos políticos de la ciudad se señala la correspondencia que puede seguir a la “generosa” votación en favor de Juan José Cabrera Guelmes de Coalición Canaria, mientras que otros insisten en apreciar que el socialista Elías Castro Feliciano sigue teniendo posibilidades a la hora de mantener viva una negociación con los populares, que siguen mirando a un horizonte en el que Hernández Zapata podría ser presidente del Cabildo si Antona lo autoriza y permite un pacto con los socialistas. “Empezar con esas iniciativas esos proyectos que hemos defendido en estos años, estemos gobernando con quien estemos en estos cuatro años es nuestra prioridad”, decía este sábado el alcalde de la ciudad, dibujando entre líneas la incertidumbre que también él, como alcalde, tiene por delante. “Siempre he manifestado que nuestra intención era que se conformara un pacto estable en el Cabildo insular de La Palma, no ha sido posible a día de hoy (por el sábado) y eso ha provocado nuestro planteamiento votándonos a nosotros mismos” en la sesión de investiduradel 15 de junio. Los cuatro votos en favor del alcalde capitalino otorgados por Acosta otorgan un ventaja táctica a Coalición Canaria, que tal y como reconoció su portavoz tras el acto de investidura, era consciente de que esta era su única ecuación para entrar en un hipotético pacto de gobierno.