La colegiada adscrita al colegio tinerfeño Marta Huerta de Aza asciende a la categoría FIRST de la UEFA

El arbitraje español sigue de enhorabuena tras los últimos movimientos dentro de las categorías en las que UEFA sitúa a los colegiados internacionales.

En fútbol femenino, la buena noticia llega de la mano de la colegiada palentina adscrita al Comité Técnico de Tenerife Marta Huerta de Aza tras su ascenso a categoría FIRST donde estará junto a Marta Frías. Además, Marta Huerta ha sido seleccionada por el Programa de Talentos y Mentores de UEFA 2019-2020. Además, la árbitra murciana Loli Martínez Madrona, que esta temporada pitó la final de la Copa de la Reina, ha ascendido a la categoría SECOND. Por otra parte, en fútbol sala España ya cuenta con dos árbitros en la categoría ELITE tras el ascenso de Alejandro Martínez Flores, que acompañará a Juan José Cordero Gallardo. Además, David Urdánoz Apezteguía ha logrado subir a FIRST.

En fútbol masculino, la gran novedad la protagoniza el colegiado José María Sánchez Martínez que asciende a la categoría FIRST donde ya estaba Xavier Estrada Fernández. Recordemos que, además, España tiene en ELITE a Mateu Lahoz, Gil Manzano y Del Cerro Grande tras la retirada de Undiano Mallenco.