Las claves de la ruptura esta tarde del pacto de centro-derecha

El líder del PP en Canarias, Asier Antona, se levantó esta mañana con la sensación de que estaba envuelto en una trampa política. Pocas horas después, hacia el mediodía, sus sospechas se confirmaron. Esta tarde ha quedado rotas las negociaciones para conformar un pacto de centro derecha en Canarias, en víspera de la constitución de los ayuntamientos mañana sábado. La negativa de Fernando Clavijo a la exigencia de Ciudadanos de quedar fuera del Gobierno, ni en calidad de vicepresidente ni de consejero, frustró cualquier avance durante la reunión celebrada hoy, en Ciudad Jardín, en la residencia del presidente del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Además de PP, CC, Cs y ASG, acudió a la cita Nueva Canarias, representada por Román Rodríguez, todas las fuerzas abandonaron la residencia dando por rotas las conversaciones, ante la persistencia de Fernando Clavijo, presente en el encuentro junto a José Miguel Barragán (secretario general de CC), en su negativa a quedar aparcado de la política después de cuatro años de presidente del Ejecutivo. Ciudadanos no declinó su condición sine qua non de que Clavijo no puede figurar en ningún gobierno dada su condición de imputado por un presunto caso de corrupción, el ‘caso Grúas’. El veto de Ciudadanos, secundado por otros de los partidos reunidos, llevó a la conclusión al candidato a presidir el gobierno de centro-derecha, el popular Asier Antona, de que no es viable un ejecutivo “cohesionado y perdurable”, según señalaron a DIARIO DE AVISOS fuentes del PP. En ese punto se levantó la sesión, sin haber dado tiempo para abordar el programa de gobierno, las competencias y áreas del futuro ejecutivo y el organigrama de la comunidad autónoma.

ASG, el partido liderado por Casimiro Curbelo, y el más requerido por las restantes fuerzas para atar un gobierno con mayoría suficiente, parecía garantizar con su presencia una de las primeras exigencias del PP para presidir el gobierno: que CC demostrara que contaba con 36 diputados, la mayoría absoluta exigible en un parlamento de 70 escaños. En la reunión, Nueva Canarias anunció, antes de entrar en la discusión más conflictiva que llevó a la ruptura de las conversaciones, que si se acreditaban los citados 36 diputados, el partido nacionalista de izquierdas abordaría el lunes la posibilidad de abstenerse el día de la investidura del presidente. Sin embargo, fue la obstinación de CLavijo a no sacrificar su presencia como vicepresidente la que provocó el desenlace negativo de la sesión.