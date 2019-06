Manuel González: “Si un empleado está contento en la empresa, el beneficio es para todos”

CB Cocinas es una empresa 100% familiar canaria dedicada al diseño de cocinas para el hogar. Con tiendas en la zona norte y sur de la Isla, así como en Santa Cruz de Tenerife, la empresa adapta cada cocina a las necesidades de los clientes. “Existen diferentes cocinas para cada persona, y en la empresa tenemos la que mejor se adapta a lo que quiere el cliente”, señala Manuel Ángel González López, propietario de CB Cocinas.

-¿Cómo surgió la idea de la empresa? ¿Por qué cocinas?

“Bueno mi familia siempre se ha dedicado al comercio. Después se giró a la construcción y ahora, de regreso, ha vuelto al comercio. Empezamos en el año 2012 porque había muchas empresas del sector que, como consecuencia de la crisis, habían cerrado. Los inicios fueron en Güímar en una nave muy grande donde teníamos cocinas, tableros, ferretería, cerámica…un poco de todo. Con el tiempo fuimos especializándonos en cocinas, que era lo que más nos pedían, y abrimos en Chafiras otro local y en 2015 fue cuando empezamos a cambiar el concepto y a abrir tiendas solo especializadas en cocinas. En estos momentos tenemos cuatro y nos quedan por abrir dos más. Una en Güímar, otra en Chafiras, Fañabé y otra en Majuelos. Nos quedan por abrir dos en Santa Cruz y otra en Icod de los Vinos. En cuanto a las de Santa Cruz, una está en Tomé Cano y la otra está a punto de ser inaugurada en la calle Ramiro de Maeztu, justo frente a la piscina municipal. Tres de las tiendas están dentro de Hiperdino, porque pasa mucha gente por allí, pero en realidad la mayoría de nuestras ventas es a carpinteros”.

-Venden entonces más bien al mayor…

“No todo, pero sí que es cierto que la mayoría de nuestros clientes, como le dije antes, son carpinteros. Suelen venir primero los clientes, eligen el diseño de cocina que quieren, y después viene el carpintero a llevarse el material”.

-¿Venden también a hoteles?

“Bueno, a quien sea. La mayoría de nuestras ventas es a los carpinteros y después al público. Hemos hecho alguna promoción, pero de forma esporádica”.

-Nacieron durante la crisis. ¿Cómo afrontaron el parón de la construcción que afectó en gran medida a este sector?

“Pues la verdad es que nosotros empezamos de cero, justo con la crisis. No teníamos referencia y vimos que había movimiento. Es cierto también que no solo teníamos cocinas, sino material de construcción y ferretería, y eso ayudó bastante, pero sí, podemos decir que nacimos con la crisis. Siempre había alguna reforma en las casas o en los pisos de alquiler. En los preveranos siempre hay un boom y después también para arreglar. Justo en la época del verano es cuando menos ventas tenemos porque es cuando la gente está de vacaciones y no quiere hacer reformas y los pisos turísticos están ocupados”.

-Se encuentran en toda la Isla, pero ¿dónde está la mayor demanda?

“En el Sur, indudablemente. También es cierto que al ser una nave grande tenemos mucho stock y al carpintero le gusta porque encuentra el material y se lo lleva sobre la marcha sin necesidad de hacer pedidos”.

-¿No tienen la ambición de salir de Tenerife?

“Sí. Para el año que viene, cuando estén todas las tiendas abiertas y todo más calmado, empezaremos en Gran Canaria y a ver qué tal nos va”.

-¿Qué diferencia a CB Cocinas de otras empresas que se dedican al diseño de cocinas?

“En la empresa somos todos jóvenes y por ello muy flexibles. Nos adaptamos bastante a lo que nos pide el cliente. No tenemos nada cerrado. Todo se puede negociar e intentamos dar el mejor servicio posible dentro de un precio razonable. Nosotros diseñamos y vendemos material, no montamos las cocinas. Queremos contratar a alguien que haga las mediciones, para así asegurar mejor el diseño, porque al final, al diseñar con las medidas que nos vienen, en ocasiones el carpintero se encuentra con que los muebles no le encajan. Un centímetro de más o de menos, puede cambiar por completo el diseño de la cocina”.

-¿Cuántos empleados tiene la empresa?

“No muchos, la verdad. Para la cantidad de tiendas que tenemos, no disponemos de mucho personal. Somos 12 nada más”.

¿Piensan contratar?

“Sí, eso espero. Al final, si los empleados están contentos, se vende más y si se vende más, la empresa está mejor y si la empresa está mejor, ellos estarán bien. Sin empleados, yo tengo que cerrar. Para mí son vitales. Y si ellos están bien, con buenas condiciones laborales y contentos con lo que hacen, al final el beneficio será para todos”.