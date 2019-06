María Tejera: “Es un sueño fichar por la UD Granadilla Tenerife Egatesa”

La UD Granadilla Tenerife Egatesa hizo oficial su primer fichaje de cara a la temporada 2019-2020 con la incorporación de la centrocampista María Tejera Machín (12/09/1997), procedente del Unión Viera grancanario. Tejera firma para las dos próximas temporadas y entrenará con el primer equipo a las órdenes de David Amaral. Ya se verá si juega con el primer equipo en la Liga Iberdrola o refuerza al Granadilla B de la Primera División B.

Ahí tenemos el caso parecido que vivió hace unos meses Aleksandra Zaremba que llegó para entrenar con el primer equipo y jugar con el filial pero que aprovechó la oportunidad que le dieron los entrenadores y ahora es una habitual del primer equipo.

Con la llegada de María Tejera será la cuarta jugadora de Gran Canaria que militará en el equipo tinerfeño, tras las capitanas del equipo Cindy García, Pisco y Silvia Doblado.

Tejera, que es monitora de fútbol base, actividad que compagina con su pasión por el fútbol, se mostró encantada por el cambio de aires en el canal oficial del club.

“Para mí es una alegría enorme haber fichado en la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Esto ha sido gracias al Unión Viera, club en el que he aprendido mucho y del que me llevo un gran recuerdo y buenas amigas. Ahora voy a cumplir mi sueño de estar en el único club que juega en Primera División en Canarias y agradezco la oportunidad que me están brindando de formar parte del club. He seguido a mi nuevo equipo y se del trabajo que hacen no solo con el primer equipo sino con la cantera. Dan la oportunidad de crecer y eso es algo que me ha llamado mucho la atención”, aseguró.

La futbolista grancanaria tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de La Palmera en el último partido de Liga Iberdrola que disputó el club sureño ante el FC Barcelona y conocer de primera mano todo lo referente a su nuevo club.

“Primero se puso en contacto conmigo el club y me preguntaron si estaba interesada en jugar con ellas. Estuve hablando con el coordinador Antonio González y en el partido del Barça tuve la oportunidad de conocer al presidente. La verdad es que la impresión que me han dado es de ser un club serio y profesional pero sobre todo mucha calidad humana en el trato con las futbolistas y con todos los que trabajan en él. Llego al club sin conocer mucho a mis compañeras, salvo a Natalia Ramos que coincidí con ella en la selección canaria sub-12 y a Pisco, que para mí es un referente”.

El traslado de Gran Canaria a Tenerife no supondrá ningún problema para la nueva jugadora de la UDG Tenerife Egatesa, ya que cuenta con el respaldo de su círculo más cercano.

“Mi familia me apoya en todo y están súper contentos de que luche por mis sueños. Espero adaptarme bien ya que me han hablado muy bien del equipo”.

Selección

Un fichaje de futuro para la entidad sureña pues María ha jugado en la selección canaria sub-12, sub-16 y sub-18 y, formó parte de la selección española sub-16. La futbolista llegará a la isla a mediados de julio para iniciar la pretemporada con el resto de sus compañeras, en la que será el estreno de David Amaral como entrenador de la UD Granadilla Tenerife Egatesa.

“Llegaré a Tenerife a mediados de julio para empezar con el equipo la pretemporada. Yo aportaré todo lo que pueda. Estoy feliz porque voy a aprender de las grandes futbolistas que tiene el equipo”, concluyó el nuevo fichaje del Granadilla.

En las próximas semanas el club sureño anunciará la incorporación de cuatro nuevas jugadoras para reforzar al filial también procedentes de la vecina isla. Y la delantera que va a reforzar la línea de ataque también será cuestión de poco tiempo porque ya ha palpado las bellezas de la isla.

El tinerfeño José Herrera se hace cargo del Málaga Femenino

José Ángel Herrera Martín será el encargado de dirigir al Málaga Femenino la próxima temporada. El club anunció ayer que el técnico tinerfeño, que llega procedente de la UDG Tenerife Egatesa, será el sustituto de Antonio Contreras tras la marcha del extremeño al Real Betis.

José Herrera ha sido hasta ahora segundo entrenador y analista táctico del Granadilla durante cuatro temporadas