Melisa Rodríguez encabezará la gestora canaria de Ciudadanos a partir del lunes

Mañana es el día D para Ciudadanos (Cs) en Canarias. Tal y como viene informando toda esta semana DIARIO DE AVISOS, será a partir de mañana lunes (si todo transcurre según lo previsto) cuando Ciudadanos entre en una nueva etapa en lo que se respecta a Canarias con la creación de una comisión gestora para la organización en las Islas a cuyo frente se situará, finalmente, a la diputada tinerfeña Melisa Rodríguez, con mando en plaza para toda la Comunidad Autónoma.

Dicha decisión, que implica el automático relevo de toda la directiva regional tras el fracaso en las negociaciones a nivel autonómico del partido, fue confirmada en la noche del pasado viernes tras la celebración del llamado Consejo General de Ciudadanos, cuya motivación central fue un alineamiento unánime en torno al líder, Albert Rivera, tras las dimisiones de dos destacados dirigentes de Cs, Toni Roldán y Javier Nart, cuyas renuncias se produjeron esta misma semana y se anunciaron entre críticas por la deriva conservadora del partido en los últimos meses.

Sobre dicha gestora, solo ha trascendido que, como se decía, tendrá dos fases diferenciadas. La primera será ese órgano regional que encabezará Melisa Rodríguez para, posteriormente, devenir en dos comités provinciales con tres miembros cada uno. Sobre los integrantes de la gestora, solo se sabe que Melisa Rodríguez tiene mucho peso a la hora de las designaciones. Lo que resulta evidente es que esta gestora supone una desautorización al equipo negociador anterior, compuesto por la diputada regional Vidina Espino y la exconcejal lagunera Teresa Berástegui. Precisamente, y a cuenta de Espino, ayer se especuló con la posibilidad de que el expediente abierto a la que fuera rostro visible de Antena 3 en Canarias sea de carácter sancionador y no informativo, como se creía hasta ahora.

Lo cierto es que la nueva gestora tiene como evidente objetivo terminar con la crisis abierta en las Islas entre dos sectores: los que se mantienen leales a las principales líneas de su programa electoral isleño, como son la regeneración política y ayudar al relevo de Coalición Canaria tras sus decenios de permanencia en el poder institucional, y los que se sumaron al fracasado pacto de la derecha que quiso promover CC. En el primero de dichos bandos se sitúan, por ejemplo, los concejales de Cs en Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano (que ya cerraron un generoso pacto con el PSOE gracias al que controlan Urbanismo y la Sociedad de Desarrollo) y los consejeros insulares Enrique Arriaga y Concepción Rivero, quienes tienen prácticamente cerrado un acuerdo con el PSOE para que Pedro Martín asuma la Presidencia del Cabildo de Tenerife censurando a Carlos Alonso (CC).

A este respecto, Arriaga ha optado por un perfil bajo ante su partido para no avivar la citada división interna, pero la proclamación de la gestora y lo estimable de su pacto con los socialistas (Ciudadanos tendrá la Vicepresidencia insular y varias áreas importantes) a buen seguro que allanará el camino para la presentación de dicha censura, cuya consumación sigue estando prevista para la semana que comienza mañana lunes.

En cuanto a la consolidación de Melisa Rodríguez como figura principal de Cs en Canarias no es más que una consecuencia lógica en la trayectoria política de esta joven tinerfeña (33 años), la única canaria en el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, y, lo que es más importante, integrante del llamado núcleo duro en torno a Albert Rivera. No en balde, Rodríguez conserva unos lazos que la conectan directamente con el corazón de su partido, por cuanto llegó al mismo siendo estudiante de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Barcelona y CS no era más que una formación política con ámbito de actuación en Cataluña.

Retornando al futuro inmediato del Cabildo de Tenerife, cabe recordar que CC y PSOE obtuvieron en las recientes elecciones un total de 11 consejeros cada uno, si bien los coalicioneros sacaron 909 votos más. Ello, obligó, por imperativo legal, a que hace nueve días tomará posesión como presidente Alonso. Sin embargo, el pacto entre los socialistas y Cs es suficiente al contar con el apoyo externo de Podemos, que tiene tres consejeros más para un total de 16 de los 31 existentes. En cuanto al PP, que obtuvo cuatro, sigue a la espera de si sus dirigentes isleños logran convencer a la dirección estatal de que, si no quieren seguir en la oposición insular, deben sumarse a esa nueva mayoría, así como cerrar definitivamente su negociación en La Palma (mañana se reúnen) para obtener la Presidencia de dicho Cabildo a cambio de la Alcaldía de la capital palmera, que sería para el PSOE. En caso contrario, el PP volverá a ser irrelevante en las Islas, justo cuando mayor debilidad presenta su principal rival político: CC.

LOS DISCRETOS RESULTADOS LOCALES, OTRA CLAVE QUE EXPLICA LA GESTORA

Los problemas surgidos en Ciudadanos de Canarias con motivo de las negociaciones de las nuevas mayorías en las Islas no son el único motivo para la creación de una gestora en la formación naranja del Archipiélago. La otra cuestión para el relevo de la actual dirección radica en los resultados obtenidos por Cs a nivel local y regional en las Islas, claramente inferior a las expectativas internas. Sin embargo, en las elecciones generales sí que Ciudadanos de Canarias mantuvo el tipo, al conservar sus dos diputados (Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez) pero con 30.000 votos más que en la anterior cita con las urnas.