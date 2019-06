Milla recibe el MVP Hospiten al mejor jugador del curso

El jugador del Club Deportivo Tenerife Luis Milla Manzanares (Madrid, 1994) fue galardonado con el MVP Hospiten de la temporada 2018/2019, después de sumar los puntos suficientes (52) para vencer al delantero serbio Filip Malbasic (43), segundo clasificado.

El mediocentro madrileño recibió el premio en las oficinas centrales del Grupo Hospiten en Santa Cruz de Tenerife, de la mano de Juan José Hernández Rubio, consejero delegado de la compañía, y Pedro Luis Cobiella Beauvais, director general del Grupo Hospiten.

“Es la tercera edición que celebramos nuestro Premio MVP Hospiten; el primero en recibirlo fue Amath, el año pasado Dani Hernández y ahora le ha tocado a Luis Milla que ha sido el más regular en todo el año. Es un premio que otorgan los aficionados blanquiazules, que, con sus votos, premian al futbolista que ha sido el mejor durante la temporada”, señaló Hernández. Por su parte, Milla declaró que está “muy contento de que la afición blanquiazul me haya otorgado el MVP al mejor futbolista de la temporada, y también a Hospiten por el apoyo que nos da al club. Este es un trofeo que prima la regularidad sobre el terreno de juego y por eso no tengo sino palabras de agradecimiento a todos los que han participado para que haya podido conseguirlo”. El centrocampista finalizó bromeando sobre el pique con Malbasic: “Cada semana hemos bromeado sobre el liderato porque sé que tenía mucha ilusión en conseguirlo también, pero esta vez me ha tocado a mí”.