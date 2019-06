Pedrito regala sonrisas a los pequeños ingresados en el HUC

Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea, visitó ayer a los pacientes pediátricos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Además, hizo entrega de una de las nuevas cunas que la planta de Pediatría recibirá a través de la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

Le acompañaron en esta primera visita a los niños del HUC la directora de Enfermería del centro hospitalario, María de la O Álvaro, y el director del Área de Negocio de La Caixa en La Laguna, Francisco Santana, así como el jefe de Pediatría, Carlos Ormazabal; la supervisora del Área Materno Infantil, Carmen Medina, y el director Oficina Hospital, Daniel Vilchez.

Los jóvenes pacientes, sus familiares y los profesionales de la planta disfrutaron de esta visita tan especial que alegró la mañana en la planta. Caras de sorpresa, risas, fotos y autógrafos fueron los protagonistas de la jornada.

El extremo izquierdo recorrió la planta pediátrica y apuntó que para él era una gran satisfacción poder estar en el hospital “poniendo un granito de arena con las cunas en Pediatría”.

Regreso de Neymar al Barça

Pedrito, excompañero de Neymar Jr. durante sus dos últimas temporadas en el FC Barcelona, ve posible el regreso del brasileño a Can Barça. “¿Por qué no? Seguro que puede volver. Creo que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. Ya lo ha demostrado además en el Barcelona, también en el PSG, y es una gran estrella. Creo que todo el mundo vería su vuelta con buenos ojos”. Preguntado por la posibilidad de que coincidieran en un mismo equipo Messi, Luis Suárez y los dos grandes objetivos del Barça en este mercado estival, Neymar y Antoine Griezmann, Pedro declaró entre risas: “¿Son muchos, no? Sí que es verdad que todos son buenísimos jugadores y quizás puedan encontrar la forma de poder darles minutos a todos juntos”, finalizó.

Final de su carrera en el CD Tenerife

Por otra parte, Pedro Rodríguez dejó claro que por su cabeza sigue pasando la idea de acabar su carrera profesional jugando en el CD Tenerife. “Siempre he dicho que me gustaría jugar en el CD Tenerife al menos un año”, indicó el exfutbolista de la selección española. “A mi familia y a mí nos haría mucha ilusión, pero aún me queda un año en el Chelsea”, matizó.

Pedrito se formó en el Raqui San Isidro, hasta que en el verano de 2014 fue captado para los juveniles del FC Barcelona, con cuyo primer equipo debutó tres años después para acumular 321 partidos, 99 goles y 20 títulos, entre otros, cinco ligas y tres Champions League. Nunca pasó por el club blanquiazul.