Polémicas declaraciones de un imán: acepta golpear a la mujer “sin romperle ningún hueso”

Las declaraciones del gran imán de Al Azhar -con sede en El Cairo-, Ahmed el Tayeb, durante un programa de televisión que este dirigía durante el Ramadán han desatado la polémica en plena lucha internacional por la igualdad de los derechos de la mujer. Según recoge este domingo el diario EL MUNDO, el líder religioso asegura que las esposas pueden ser golpeadas “siempre y cuando ningún hueso resulte roto”.

“El remedio que el Corán ofreció es golpear de un modo simbólico con el propósito de reformar pero sin causar daño, perjuicio o dolor”, indicó El Tayeb, justificando sus afirmaciones en “los textos del Corán” que “son válidos en todo momento y lugar”.

“Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. (…) Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Alá manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles; pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas”, sostiene uno de los versículos de este libro sagrado, que es fundamento de la religión musulmana.

“No debe romperle un hueso, ni provocarle daños en un órgano o miembro de su cuerpo ni pegarle con la mano en la cara ni dejarle heridas ni causarle perjuicio psicológico. El objetivo es golpearle de una manera simbólica con el Swak [un pequeño palo de madera usado en la antigüedad para limpiar los dientes] o el cepillo de nuestro tiempo”, reafirmó El Tayeb.