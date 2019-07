A Albert Rivera le sale un inesperado defensor en las redes sociales: el diputado Rufián

La supuesta ruptura de la relación entre ALBERT RIVERA y MALU es la comidilla estos días en la prensa rosa y ha desatado no pocas burlas sobre la vida privada del líder de Cs. Tal es el escarnio que hasta el diputado de ERC GABRIEL RUFIÁN, que no se caracteriza, precisamente, por apagar fuegos, le ha echado una mano: “Lo que está pasando hoy en tuitter en torno a la vida privada de un político y su pareja o no pareja es absolutamente asqueroso y condenable. Y callar, porque no es de los nuestros, nos hace cómplices”, regaña a sus propios seguidores.