Dani Gómez, un “depredador del área” con ganas de crecer

“Es un depredador del área”. Así definió Víctor Moreno a Dani Gómez, tercer refuerzo blanquiazul de la temporada. El delantero de Alcorcón aterrizó en la Isla a primera hora de la tarde de ayer y también pasó el pertinente reconocimiento médico. El jugador, perteneciente al Real Madrid, afirmó que ha llegado al club que quería, pues el Tenerife “me quiso desde el primer momento”, por lo que tuvo claro “que quería jugar aquí”.

Gómez fue recibido en el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna por el director deportivo; por Toño Hernández, miembro de la secretaría técnica, y por Javier Armas, director de comunicación.

El joven delantero reconoció que pidió referencias al tinerfeño Cristo González, compañero suyo la pasada temporada en el Castilla, y siempre recibió buenas indicaciones. “Es un buen sitio, todo el mundo me ha hablado bien de esto y yo no tenía ninguna duda. Cristo, por ejemplo, estuvo conmigo el año pasado, y me habló muy bien”, dijo.

Lo suyo es hacer goles, tal y como indicó Víctor Moreno. “Siempre me muevo en el área, que es donde mejor me siento; por supuesto que gusta hacer goles. Toda mi vida he hecho goles y espero poder hacerlos en esta nueva categoría”, explicó el jugador, quien no conoce directamente a ninguno de los que serán sus nuevos compañeros.

Tampoco la categoría, pero afirmó que siente que está preparado y está muy ilusionado de poder demostrar en la Isla lo que vale. “Quiero que mi carrera siempre vaya hacia arriba, y creo que este es un buen lugar para conseguirlo”, afirmó el jugador cedido por el club merengue.