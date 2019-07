Diego Pérez: “Es un logro muy grande luchar y defender mi puntalía B, ya que es el reflejo del trabajo realizado”

Una de las grandes sorpresas de la temporada ha sido el buen rendimiento del Guamasa Ferretería Chávez, en el que sus hombres de cabeza han liderado el proyecto. El ascenso de Ayoze a la categoría de puntal A y de su escudero Diego Pérez a B, demuestran el buen papel realizado. Hablamos con el puntal de Valle de Guerra tras ser clave en el título de la Copa Cajasiete al tirar en la muerte súbita a Cámara.

-¿Esperaba haber realizado una temporada tan notable?

“No. Al principio la afrontaba con nuevos retos tras haber ascendido a puntal C, llegar a un nuevo equipo y volver a Tenerife. Llegaba sin saber lo que podía esperar y, lo cierto es que, en la Copa le pusimos la guinda al pastel. En el plano personal la valoración es muy buena de la temporada. Estoy muy contento, los aficionados del Guamasa y de la lucha en general no paran de felicitarme y me siento superarropado. Éramos un humilde equipo y, sin ser uno de los favoritos, llegamos a pugnar por todos los títulos. Es una de las cosas que me enorgullece”.

-Llegaron a dos finales en Tenerife y en la Liga regional hicieron un buen papel aunque quedó un sabor amargo.

“Estamos bastante contentos. A pesar de caer en cuartos de final de la Liga Regional, quedamos primeros de nuestro grupo. En la Liga Cabildo, tras quedar primeros a cinco puntos del segundo, perdimos en la final con el Tegueste, que también esta muy bien. Y acabamos con el título de Copa. Seguro que hay pequeñas cosas que se pudieron mejorar, pero cualquier equipo hubiera firmado la temporada”.

-Tras buenos años y el trabajo continuado ha logrado ascender a puntal B. ¿Está contento?

“En el plano personal era un cambio defender la categoría de C. Y ahora la nueva puntalía B es un salto mayor. De cara a la próxima temporada, una vez que se compongan los equipos y sepamos cómo quedan, ya se verá”.

-Ha reclamado su ascenso. ¿Le intimida la responsabilidad?

“La Federación me dice que aplican el reglamento, y la lucha con el tiempo está tendiendo a hacerse lo más profesional posible, pero hay aspectos que creo que se me deberían aplicar. En primer lugar, para mí es un logro deportivo muy grande luchar y defender mi puntalía B, ya que se ve el reflejo del trabajo, pero entiendo que quizás solamente teniendo un año de puntal C, todavía no estoy lo suficientemente preparado para asumir esta gran responsabilidad”.

-¿Y tampoco hay tantos equipos para poder fichar?

“Uno de los principales problemas cuando llegas a este nivel de clasificación es que en Canarias, los equipos son los que son, menos de 18 y, si al final hay un numero mayor de puntales, teóricamente debería haber un número mayor de equipos, pero la realidad no es así. Los equipos están definidos y algunos no van a salir el próximo año en Primera. El año pasado hubo puntales que se quedaron en la grada. El caso más claro fue el de Efraín Perera que no le llamó ningún equipo y este año reclamó su clasificación para no volver a quedarse en la grada. Es una lástima porque es un gran puntal. No hay equipos para todo el mundo. No es correcto que un deportista tenga aspiraciones para crecer y llegar a lo máximo en su deporte, pero no pueda competir. Debemos tener la posibilidad de poder luchar, de conseguir un equipo en las mejores condiciones posibles. Estamos en unas Islas y solo nos movemos en coche, avión o barco. Es una pena, la lucha canaria debe corregir este tema. Hay que premiar el esfuerzo y el trabajo para llegar a puntal, pero por la manera de formar a los equipos te puedes ir a la grada”.

-¿Tiene alguna oferta?

“Tengo ofertas como puntal B de otras Islas pero tengo que tener en cuenta mi trabajo. En Tenerife me sería viable seguir practicando lucha a un alto nivel y dedicarle tiempo de calidad, pero si tuviera que viajar a otra Isla, me sería prácticamente imposible. Ya he luchado y vivido tres años en Gran Canaria y dos años en Lanzarote, y es complicado compaginar el trabajo, los entrenamientos y los vuelos, más si cabe porque los calendarios son como son y tenemos en muchas ocasiones dos competiciones al mismo tiempo. Es complicado poder cumplir con un equipo, ser responsable a la hora de entrenar y de que el resto del equipo se vea reflejado cuando lo encabezas y asumes la puntalía. Y no porque no quieras, sino porque no puedes abarcar todo”.

-¿Le gustaría ser el puntal del equipo de Valle de Guerra?

“Ojalá, estaría muy bien que alguien del pueblo liderada el equipo. Valle de Guerra ha sacado la mayor cantidad de puntales y ninguno está en el pueblo: Marcos estaba en el Sur, Elieser, Eusebio y Aday en otras islas, yo en Guamasa. Fue una gran época y se va perdiendo porque los años pasan y los chicos tienen otros deportes para elegir. Espero que el Rosario siga en la máxima categoría. Por mi parte, cada vez que hablo con un equipo me interesa su proyecto. La parte económica puede no ser la más importante y, por ejemplo, no lo fue para fichar en Guamasa, pero me presentaron un proyecto interesante, serio, como una familia, y con el apoyo de patrocinadores y aficionados”.