El primer minuto de todo esto

Cuando ayer se aprobaron las mociones de censura en los cabildos de Tenerife y La Palma, el reloj marcó el último minuto de un tiempo político que no volverá a repetirse. Coalición no va a desaparecer, no es eso, pero ayer se puso punto final a veintiséis años que no regresarán. CC continuará teniendo su ...read more →