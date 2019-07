El torneo del Tecina Golf se inicia hoy en inmejorables condiciones

En inmejorables condiciones. Así se presenó el Tecina Golf para que en los próximos cuatro días se dispute el Fred. Olsen Alps de la Gomera 2019. El diseño de Donald Steel, cuidado hasta el más mínimo detalle, será juez del devenir de la Orden de Mérito del Alps Tour. Y es que La Gomera se ha convertido en el trampolín perfecto para el asalto a cotas mayores dentro del panorama golfístico internacional, como en su día ocurrió con el norteamericano Brooks Koepka, hoy líder mundial.

Alfredo García Heredia, Jugador profesional: “He podido comprobar que el campo está, simplemente, espectacular; llevo diez años ininterrumpidos en los que año tras año no fallo a la cita con Tecina Golf ya que para mi es un torneo en el que disfrutamos mas allá de la ronda de golf y eso no se suele dar mucho durante la temporada; Me encuentro genial en La Gomera y si Jon Rahm ha ganado tres veces en Irlanda yo puedo hacerlo en este torneo también (sonríe).”

Y es que este torneo se ha convertido en un reclamo internacional para todos los amantes del golf. Tecina Golf en particular y las Islas Canarias en general se proyectan a nivel internacional esta semana en lo que significa uno de los eventos deportivos de golf con mayor calado de todo el año en las islas afortunadas.

Cristóbal de la Rosa, Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias:“Para Canarias y para La Gomera este torneo del Alps Tour significa un escaparate deportivo al exterior inmejorable; Para nuestra región el turismo de golf significa un auténtico de reclamo del turismo de calidad que visitan nuestras islas y que suponen uno de los principales motores turísticos de la zona; El turista de golf que nos visita lo hace con un claro carácter deportivo pero lo hace acompañado de sus familiares más directos y descubren la gastronomía de La Gomera en este caso de manera directa, aunque tenga una oferta hotelera de pensión completa o media pensión pero les gusta descubrir todo el encanto que tiene esta isla.”

María Isabel Méndez, consejera de Turismo Cabildo de La Gomera: “Llegar a la isla es sinónimo de senderismo, naturaleza, actividades acuáticas y, de forma especial, es también golf. Una disciplina que cada año nos permite ser referentes mundiales de este deporte, gracias al empeño de un equipo organizador, al que agradezco que vuelva a confiar en nosotros para ser sede de este evento.”

Esta edición del Fred. Olsen Alps de la Gomera contará con difusión mediática a nivel internacional. Hasta jugadores de trece nacionalidades disputarán esta semana en Tecina Golf una de las últimas pruebas regulares del Alps Tour y lucharán por alzar el sábado el trofeo de vencedor en la localidad de San Sebastián de la Gomera.

Andrés Marín, director general Fred. Olsen: “En Tecina Golf han jugado en los últimos años jugadores de un nivel excepcional que han lanzado su carrera hasta cotas mayores; el ejemplo más claro de camino hacia triunfos de máximo nivel lo encontramos en Brooks Koepka que después de vencer en el Challenge Tour en 2013 aquí ha llegado a conquistar varios Majors y cada vez que puede se acuerda de este enclave de las Islas Canarias.”

Quedan, por tanto, por delante tres jornadas de competición para dilucidar al campeón en Tecina Golf en 2019. En total 98 jugadores serán los que disputen las dos primeras jornadas tras las cuales se establecerá un corte que superarán los 40 mejores clasificados y empatados. Nombres como Rafa Echenique, Javier Ballesteros, Enrico di Nitto, Manuel Elvira o Luis Cleverie intentarán sacar a relucir su mejor golf para poner cara la victoria al asturiano Alfredo García Heredia. Máxima emoción por delante con un campo en perfectas condiciones, con muchos candidatos a la victoria y al alcance de todo el público que quiera acudir a presenciar, in situ, una de las mejores pruebas de todo el 2019 en el Alps Tour.

Jornada Pro-am

La jornada del miércoles ha sido la establecida para la disputa del tradicional Pro-am en el que los aficionados y patrocinadores han comprobado, de primera mano, el magnífico diseño de Donald Steel en el que las vistas desde cualquier punto de Tecina Golf son inmejorables. 69 amateurs han compartido durante todo el día la experiencia de compartir ronda de competición con profesionales de la talla de Rafa Echenique, Javier Ballesteros, Alfredo García Heredia, Manuel Elvira o Luis Cleverie. Una experiencia inolvidable que acababa con la tradicional entrega de premios en uno de los lugares más emblemáticos del Hotel Jardín Tecina: el Beach Club el Laurel.