Falta de previsión municipal en las obras de la Avenida Marítima

El Cabildo remitirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma el proyecto de la Avenida Marítima tras el acuerdo unánime de la Comisión de Seguimiento de Zona Comercial Abierta. En una reciente reunión con comerciantes y la dirección de obra, además de con el consejero insular de Promoción Económica y Comercio, Jordi Pérez Camacho; el de Infraestructuras, Juan Ramón Felipe, y el alcalde de la capital, Juan José Cabrera, se evidenció, según afirman desde la institución insular, que desde el Ayuntamiento capitalino no se ha hecho una correcta planificación de las medidas paralelas a las obras para evitar perjuicios, tanto a vecinos como a comerciantes.

El acuerdo fue adoptado en el marco de la última comisión de seguimiento, una decisión unánime que responde a que, tal y como explicó Jordi Pérez Camacho, “el proyecto no ha previsto el acondicionamiento de la acera del lado del mar para que esta sea compatible con el futuro carril bici”, además de no decidir “el soterramiento o no de los contenedores de recogida domiciliaria de basura, las necesidades en cuanto al futuro uso de la vía y su configuración final como plataforma comercial”.

Estas decisiones, que debe tomar el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y que en su momento no fueron adoptadas, obligan ahora a afrontar urgentes correcciones, con el fin de evitar la interrupción de los plazos de ejecución del proyecto, que debe estar terminado antes de que llegue la fecha de arranque de las fiestas lustrales de la ciudad. Asegura Jordi Pérez Camacho que la situación actual responde a “la falta de previsión en la planificación de las obras, que hace que casi todos los proyectos que está ejecutando el Cabildo se tengan que ir a un proceso de modificado, cuando este no es el procedimiento normal de ejecución de las obras”. El proyecto será ahora remitido por el Cabildo al Ayuntamiento, que tendrá un plazo de 15 días para analizarlo e incorporar todas las especificaciones que no incorporó en su momento.

Tal y como han asegurado los equipos técnicos de ambas administraciones y los responsables de la empresa ejecutante, este nuevo trámite no retrasará en modo alguno la fecha prevista de finalización, ya que solo afectaría a las actuaciones en superficie que aún no han empezado a ejecutarse, puesto que los trabajos están aún en fase soterrada.

El proyecto de mejora y remodelación de la Avenida Marítima contempla la reestructuración del sistema viario, que pasará a tener un solo carril en cada sentido. Se aumentarán los espacios libres vinculados a la playa y se ejecutará un carril bici. Además, las aceras y la calzada se dispondrán al mismo nivel, unificando criterios de mobiliario urbano, se actualizarán paneles informativos y se mejorarán las instalaciones soterradas. Este proyecto viene a rematar la remodelación del frente marítimo de la capital palmera, que se inició con la creación de la playa, reordenando tanto la vía del mar como la comercial, y donde quedarían pendientes obras municipales en materia de reordenación y accesibilidad a la playa.