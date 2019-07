Fran Alonso: “La evolución no fue de un paso, sino de tres adelante”

El piloto tinerfeño Fran Alonso deberá pasar por el quirófano en las próximas horas tras sufrir una caída en el pasado viernes en el Circuito de Cheste y fracturarse la clavícula y dos dedos de la mano izquierda.

El orotavense, afirmó que “estoy bien, dentro de lo que cabe, con ánimo y muy motivado, ya que hubo una mejora y evolución, realmente estábamos muy fuertes y habíamos progresado mucho. Las caidas son los riesgos que tiene este deporte y hay que asumirlos”, afirmó.

Alonso recordó cómo ocurrió el percance. “Hacía mucho calor, y en la curva rápida de izquierdas antes de la entrada a la recta de meta, llegué a unos 200 km/h. Los neumáticos patinaban mucho y cometí el fallo de no meter una marcha bien y cuando entró ya lo hizo muy descolocada, la moto me catapultó por los aires”.

Sin embargo, el piloto orotavense sacó muchas conclusiones positivas de su participación. “Veníamos trabajando bien en las sesiones del jueves y el viernes antes de la caída, con buen ritmo, corriendo con neumáticos usados, y pasamos de estar a 6 segundos de la cabeza a solo dos segundos y medio. Hicimos unas mejoras en la centralita de la moto y también había entrenado bastante. No fue una evolución de un paso, sino de tres pasos adelante”, recalcó.

Esta caída mantendrá a Alonso en el dique seco varias semanas pero espera estar listo para final de mes, donde volverá el Campeonato de España de Superbikes a Motorland Aragón. “El balance hasta ahora es positivo. Este año me lo he tomado de aprendizaje y de ubicarnos en el campeonato. Sobre todo he notado una gran evolución de la segunda a la tercera carrera, que han sido mejoras tanto del pilotaje como en la electrónica y la mecánica”. Por tanto, a falta de cuatro grandes premios “estoy trabajando para terminar entre los 15 primeros, los que suman puntos.

Visto lo visto tras lo que hicimos en Valencia estamos ya en esa lucha. Hay que pensar que es una parrilla de más de 45 pilotos de los que clasifican 38”. Sin embargo tendrá el hándicap de que dos circuitos que restan, Motorland Aragón y Navarra no ha corrido en ellos “pero habrá que echar horas y tirar de imaginación para poder contrarrestar esta situación el fin de semana del 27 y 28 de julio”, aseguró.

El orotavense reconoció que está aprendiendo en la lucha del pelotón. “Son bastantes luchas y te curten. Es verdad que en las Islas vas delante y luchas con pocos rivales, pero en la Península corro en el grupo contra otros 20 pilotos, tratando de aprender y luchando por adelantar y que no me pasen”, finalizó.