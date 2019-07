La mantarraya que ‘pidió ayuda’ para quitarse los anzuelos clavados en un ojo

La historia la vivió un grupo de personas que practicaba snorkel en la costa oeste de Australia, en aguas del parque marino de Ningaloo, cuando una mantarraya merodeaba en los alrededores del grupo y repentinamente se acercó a ellos, según comentan, para ‘pedir ayuda’ con los anzuelos que tenía enganchados cerca de uno de sus ojos.

El momento fue captado en un vídeo colgado en las redes por Seadog TV en el que habla Jake Wilson, fotógrafo submarino y guía en una empresa de la zona. ‘Pecas’, como se conoce a la mantarraya en el parque marino, se iba “acercando cada vez más, me reconoció y se acercaba una y otra vez” dice Wilson, hasta que en un momento dado el animal de tres metros de envergadura se da la vuelta y el guía se fija en los anzuelos clavados debajo del ojo.

El grupo asegura que la mantarraya les “estaba pidiendo ayuda” y por eso no abandonaba los alrededores del grupo.

Wilson finalmente pudo acercarse y quitarle los anzuelos mientras el animal se quedaba inmóvil. Tras prestarle ayuda, el fotógrafo se sumergió una última vez “para decirle adiós”, dice en el vídeo.

What an incredible animal interaction we were lucky enough to witness 🌊#MantaRay #snorkeling #animalrescue #filmproduction #WesternAustralia pic.twitter.com/CJcSJlczl1

— Seadog TV & Film Productions (@SeadogProds) 28 de junio de 2019