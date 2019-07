Mariah Carey supera el ‘Bottle Cap Challenge’ y revienta Twitter

Es el último reto viral que inunda las redes sociales. Anónimos y famosos han sucumbido al ‘Bottle Cap Challenge’, o sea, hacer saltar el tapón de una botella de una patada sin que esta sufra daño alguno. Aquí, en España, hasta Cristina Pedroche se ha lanzado a realizarlo superándolo para su propia sorpresa, y a nivel internacional, quizá el vídeo del popular Jason Statham sea el más espectacular de los vistos.

Pero lo que no esperaba absolutamente nadie, es ver a la mismísima Mariah Carey sumarse al reto para acabar abriendo la botella de tan sorprendente manera. ¿Realidad o montaje? Sea de una u otra manera, el tuit con el vídeo de la diva suma ya 130.000 retuits y 340.000 me gustas.

Como dice algún usuario en twitter, probablemente, haya ganado ya el reto, así que mejor ni lo intentes.

Everyone can stop now, clear winner I love her

— ♥ (@DlfferentVibe) July 7, 2019