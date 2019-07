Marta Huerta asciende a 2ª B

La árbitra del Comité de Tenerife Marta Huerta de Aza será la próxima temporada la única mujer entre los 120 colegiados de la Segunda División B, tercer escalón del fútbol masculino español. Tras ser ascendida en junio por la UEFA a la categoría First, Huerta cierra un verano de reconocimientos a su progresión con el salto desde Tercera División, competición que ha venido alternando con la dirección de encuentros de la Liga Iberdrola femenina.

Árbitra de fútbol desde los 15 años, Huerta de Aza, de 29 años, ha hecho de esta actividad una seña de vida. “Si volviera a nacer, una de las pocas decisiones que no cambiaría sería la de ser árbitro, por todo lo que me ha aportado y espero que me siga aportando”, dijo en mayo pasado en una entrevista para el periódico El Día. “Somos un deportista más y somos necesarios e imprescindibles en la práctica del fútbol. No queremos palmadas en la espalda, solo pedimos que se valore el trabajo que hacemos”, pedía entonces.

Afincada en Tenerife, ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino español en 2017, cuando esta fue creada para que la Primera femenina española fuera dirigida únicamente por mujeres. Debutó el 3 de septiembre de 2017 en un Levante UD-Madrid CFF. El 2 de junio de 2018 dirigió la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Por otra parte, Xiomara Díaz García será la primera mujer canaria que dirija encuentros de la Liga Iberdrola, máxima categoría femenina del fútbol español, tras conocerse ayer la composición de plantillas para la temporada 2019-2020 del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. En enero pasado, Díaz García fue protagonista de un hito sin precedentes formando parte, como asistente, junto a Marta Huerta de Aza y Belinda Castilla Mesa, del primer equipo arbitral femenino de Tenerife en dirigir un partido del grupo canario de la Tercera División, el Unión Viera-Unión Sur Yaiza, disputado en el campo Alfonso Silva.