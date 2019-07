Pedro Martín dice que el acuerdo con Cs “no contraviene su programa” y “no se aleja de su campaña”

El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha señalado este jueves que el acuerdo programático firmado con Ciudadanos para presentar una moción de censura en la corporación insular no contraviene el programa electoral de ese partido y no contiene ningún apartado que se aleje de lo planteado en campaña por Cs.

“He pactado con un partido 20 páginas de desarrollo de gestión, no hay ninguna divergencia y se han respetado las líneas de Ciudadanos”, ha señalado Martín quien, en declaraciones a los periodistas, ha agregado sobre el expediente abierto a los consejeros de Ciudadanos que aún no están expulsados y que no hay que adelantar acontecimientos.

En cuanto al papel que desempeñará Sí Podemos en la futura legislatura, Martín ha expresado que han firmado un acuerdo “de respeto” que les ha dejado fuera del equipo de gobierno, aunque estudiarán la manera de incorporarlos a las empresas públicas dependientes de la corporación.

“Eso no significa tener cargos o asignaciones económicas”, ha aclarado Pedro Martín, que ha criticado que el presidente actual del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, les haya dejado fuera de esos entes puesto que, a su juicio, todos los partidos deben estar presentes en esas empresas “por una cuestión de transparencia”.

Con Sí Podemos han acordado un programa “amplio y complejo”, con medidas sociales, medioambientales, igualitarias de estabilidad laboral para el personal del Cabildo y que se podrán poner en práctica”.

Preguntado por si le hubiese gustado incorporar al Partido Popular al acuerdo, ha subrayado que desde el principio dejó claro que quería conformar una propuesta “lo más amplia posible para “mejorar Tenerife” ya que, según ha opinado, el PP fue muy crítico durante el pasado mandato y durante la campaña con CC.

“Sin embargo, acabó cerrando un acuerdo con CC. A partir de eso, esperar no tenía sentido y cerramos acuerdo con Ciudadanos y Sí Podemos”, ha relatado el todavía consejero del Cabildo.

Sobre la “falta de ética” a la que Carlos Alonso se ha referido para hablar de la moción de censura, Martín ha dicho que no le da mayor trascendencia y que Coalición Canaria mide lo que es ético y lo que no “en función de si a ellos les va bien”.

“Es una reacción airada y no muy meditada, pero entra dentro de lo normal”, ha manifestado Martín, que ha añadido que CC tuvo 11 consejeros, como el PSOE, y que ambas formaciones debían negociar para formar gobierno y que quien lo ha conseguido ha sido el PSOE, por lo que será este partido quien “se ponga a trabajar” para resolver los problemas “que Alonso no ha podido solucionar”.

Asimismo, Martín ha apuntado que no ha realizado declaraciones hasta que tuvo “amarrado” el acuerdo y ha señalado que “quizás” Carlos Alonso “se precipitó” en formalizar el acuerdo con el PP.