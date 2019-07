Román Rodríguez: “Los empresarios no son quienes gobiernan”

Apenas lleva unos cuantos días en el Gobierno y ya se ha dado cuenta de que cumplir el programa social anunciado por el presidente, Ángel Víctor Torres, en su discurso de investidura, tropieza con las primeras dificultades por el incumplimiento en las previsiones de ingresos realizadas por el anterior Ejecutivo, a causa de la bajada “irresponsable” de los impuestos, pero también por compromisos de gastos imprevistos de varias decenas de millones de euros. Aún así, Román Rodríguez (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, 1 de marzo de 1956) asegura en una entrevista a DIARIO DE AVISOS que este nuevo Gobierno de progreso no renunciará a cumplir sus compromisos sociales, aunque eso suponga una redistribución de las prioridades. Anuncia que prepara ya una nueva política fiscal en las Islas, más justa e igualitaria, que conllevará una subida de impuestos. No renuncia a lo que considera un compromiso ineludible, como es la renta básica o la tasa turística. Y lanza un mensaje de advertencia: “En este Gobierno mandan los representantes del pueblo porque pudiera haber, y no señalo a nadie, gente muy mal acostumbrada a mandar sin presentarse a las elecciones”.

-¿Cómo se han encontrado las arcas del Gobierno? Creo que van a tener serias dificultades financieras para poder llevar a cabo su programa social.

“Se lo digo muy claro: No vamos a renunciar a nuestro ADN como Gobierno progresista que somos y realizaremos políticas públicas destinadas a mejorar la igualdad y la equidad y a dar oportunidades a los más desfavorecidos. El mismo día que entramos en el Gobierno nos encontramos con una primera sorpresa: el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que con datos del primer trimestre apuntaba que Canarias tiene un riesgo claro de incumplir la regla del gasto. Y lo peor es que, con datos del segundo trimestre, se confirma, desgraciadamente, este incumplimiento. Además, casi duplicando lo autorizado; del 2,7% llegaremos casi al 6% si las medidas que vamos a adoptar no lo palían, pero ya le digo que será muy difícil una corrección del 100%. Pero no solo esto. Queda claro, con los datos de que disponemos, que va a haber déficit excesivo. Y, por supuesto, no va a haber superávit de forma categórica. Así que se constata no solamente el incumplimiento en las previsiones de la regla del gasto, sino el déficit excesivo que puede rondar el 0,4%. Por lo tanto, entenderá que estamos ante un panorama inquietante”.

-¿Se ha derrochado?

“Digamos que se han tomado decisiones irresponsables y muy lejos del interés general. Una de ellas es la rebaja fiscal [el Gobierno de CC bajó, en año electoral, el IGIC del 7% al 6,5%]. Yo mismo como portavoz de NC califiqué esta medida como oportunista, irresponsable y electoralista. Lo que nunca pensé es que comprometiera, tan duramente, el presupuesto de 2019 y ya veremos qué más. Después, hay otras medidas, que no dependían tanto del Gobierno, pero que han ayudado a la bajada de ingresos, como el enfriamiento de la economía y la ausencia de presupuestos a nivel estatal, porque hay recursos que no se pueden transferir con una ley prorrogada, como por ejemplo, las transferencias a cuenta del sistema de financiación. Pero fíjese que lo que más me sorprende es que los anteriores gobernantes aún siguen presumiendo, lo hicieron durante el debate de investidura, de que la rebaja acumulada de ingresos estaba en 470 millones, lo que, repartido en un presupuesto como el de Canarias, es muchísimo. Por lo tanto, no me cansaré de decir que fue una medida irresponsable que ahora compromete la estabilidad presupuestaria, el gasto público y los servicios públicos”.

-¿Se puede decir que han heredado un Gobierno en bancarrota?

“Hemos heredado lo que hemos heredado, pero a pesar de esto, los excelentes profesionales de la Consejería ya se han puesto a trabajar para, a más tardar la próxima semana, elaborar una propuesta fiscal para minimizar los aspectos referidos al incumplimiento de la regla de gasto y del déficit, y establecer una estrategia para mejorar las condiciones económicas para poder llevar a cabo nuestra agenda social”.

-¿Y con respecto al gasto?

“Pues ahí tenemos un verdadero problema. Se han producido desviaciones que podemos aceptar, pero luego hay otras decisiones que se han tomado sin ninguna cobertura presupuestaria y, además, reconociendo que se iban a saltar la ley autorizando los recursos del superávit para gasto. Ahora, por estas decisiones, tenemos compromisos de gasto ineludibles, sin recursos que lo sustenten”.

-¿Por ejemplo?

“La reducción de jornada en los servicios públicos no tiene cobertura presupuestaria, pero está en marcha y,creo, además, que el Gobierno no tenía competencias para actuar de esta manera, y lo hicieron a sabiendas de que no tenían presupuesto. Pero lo peor es que presumieron de ello en los medios de comunicación. Ahora estamos evaluando el impacto económico de esta decisión tomada en plena campaña electoral y disparando con pólvora ajena. Estimamos que la reducción de jornada podrá tener un impacto de 75 millones, un dinero que no está presupuestado, pero que hay que pagar. Toda esta situación, insisto, de reducción de ingresos por la rebaja fiscal y del aumento de gasto nos llevará a incumplir la ley de estabilidad, lo que nos obliga a tomar medidas de ajuste que son las que estamos ya estudiando”.

-Entonces de superávit mejor ni hablar.

“Es una quimera pensar, tal y como se dijo una y otra vez, que los gastos que se han asumido sin cobertura presupuestaria supuestamente se financian con el superávit cuando no hay ninguna posibilidad material. Es imposible legalmente”.

-¿Y qué va a ocurrir entonces con el superávit de 2018?

“Lo que estamos intentado, y hay voluntad política por parte de Madrid para poderlo hacer, es, de los 900 millones pendientes, recuperar los 500 que son los que proceden de la sentencia del convenio de carreteras. Hay una vía excepcional que se puede utilizar para liberar ese dinero y que sea transferido a Canarias de manera no finalista. Lo único que dicen los técnicos es que nos pueden pedir que ese dinero sea para inversiones que no generen gasto corriente, como, por ejemplo, vivienda. Algo que a Canarias le hace mucha falta. En resumen, nos hemos encontrado con una situación presupuestaria muy comprometida por una serie de decisiones electoralistas sin seguir los procedimientos reglados y los informes pertinentes. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que al incumplir la regla de gasto y tener déficit excesivo nos vemos obligados a tomar medidas para ajustar el gasto en lo que resta de año y si esto no se corrige, el Ministerio de Hacienda nos requerirá para un Plan Económico Financiero. Por eso estamos trabajando ya sobre las medidas a tomar frente el hecho incontestable de que tenemos una más que previsible desviación en la regla del gasto y un déficit por encima del autorizado”.

-Y si nada lo remedia, sin presupuestos a nivel nacional.

“Es una muy mala noticia. Todo esto que hemos identificado y lo que queremos negociar del superávit se queda parado porque a nivel estatal están en otras cosas. Yo tengo que preparar ya los presupuestos de 2020 y decir cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar”.

-¿Cúales son esas medidas fiscales que va a adoptar para aumentar los ingresos?

“Hemos dicho que toca hacer una revisión fiscal, antes de conocer cómo estaba el Gobierno, pero ahora se convierte en algo ineludible con fecha de referencia de los presupuestos del 2020”.

-¿Subirá los impuestos?

“No tengo ninguna duda de que hay que restituir el IGIC al 7% porque está comprobado ya que bajarlo fue una irresponsabilidad y una frivolidad. Y ahora vemos las consecuencias”.

-¿Va a asaltar usted el bolsillo de los canarios?

“Nosotros no vamos a asaltar el bolsillo de nadie, entre otras cosas porque el bolsillo de las empresarios en Canarias está poco asaltado, basta con compararlo con los de Murcia. Parece razonable que los impuestos sean progresivos y tengan en cuenta el patrimonio del contribuyente. Algunas medidas las vamos a mantener. Por ejemplo, en lo que se refiere a consumos básicos, la tasa rosa… pero lo que no me parece razonable es que si alguien se compra un coche de lujo tenga un IGIC reducido. O que se haya eliminado el IGIC eléctrico. Lo entiendo en el caso de las familias. Y ahí lo mantendremos, pero no en el caso de las grandes empresas, porque, entre otras cosas va en contra del cambio climático. Lo mismo ocurre con la telefonía o con el impuesto de sucesiones. No es lo mismo una familia que reciba en herencia la casa de sus padres, que alguien que reciba en herencia un hotel de 14 millones. Este impuesto tendrá en cuenta el patrimonio. Lo que sí le digo es que todas las medidas serán consecuencias”.

-¿Y por qué los empresarios tienen tanto miedo a que ustedes gobiernen? Asier Antona (presidente del PP) llegó a decir incluso que tenía pánico a que usted ostentara la cartera de Hacienda.

“Pues porque están mal acostumbrados. Si a Asier Antona le da pánico que yo esté en Hacienda, más pánico van a tener ahora los canarios que teniendo derecho a recibir prestaciones no las van a tener porque se tomaron decisiones irresponsables como la bajada de impuestos. Yo entendería la preocupación si pasamos del 6,5% al 14%, pero simplemente vamos a volver al 7%, dos tercios por debajo del 21% de IVA. Los que tenemos muchos años sabemos que hay 63.000 empresarios en Canarias y el 96% son pymes. El Gobierno va a escuchar a los empresarios, pero a todos los empresarios. Yo puedo explicar y razonar la importancia del descuento del 75% a residentes o la bonificación del 100% al transporte de mercancías, pero no sabría explicar por qué alguien que se compra un coche de lujo en Canarias paga un IGIC del 11% y en la Península es casi el doble. ¿Usted cree realmente que alguien que se compre un coche de alta gama lo va a dejar de hacer porque pague un IGIC del 11%? No somos una región rica donde puede hacerse una subida del gasto sin cobertura presupuestaria. Es cierto que los empresarios aplauden esto, pero mire, es que no son los empresarios quienes gobiernan. En este Gobierno mandan los representantes del pueblo y pudiera haber, y no señalo a nadie, gente mal acostumbrada a mandar sin presentarse a las elecciones. A estos que no se presentan a las elecciones, y están en su derecho, les escucharemos, pero las decisiones democráticamente las toma el Parlameto de Canarias y el Gobierno. Yo no estaría preocupado en absoluto porque lo que vamos a hacer esta dentro de la legalidad y pensaremos en todos”.

-Ante la situación financiera actual ¿puede peligrar la puesta en marcha de la renta básica?

“Yo no pienso renunciar a esta medida y creo que el Gobierno tampoco debe renunciar a este objetivo. Las cantidades de las que estamos hablando para dar una renta a quienes no tiene nada son muy inferiores a las rebajas fiscales que hicieron otros”.

-¿Tienen claro cómo la van a plantear para que no sea un herramienta que desincentive el empleo?

“Mire, esta no es una medida pionera. No se nos ha ocurrido a nosotros. Ya la tienen implantada media España y Europa. De lo que se trata es de dedicar unos 300 millones, primero a quien no tiene nada, después a quien tiene muy poco y así progresivamente. Habrá algunos que será un complemento y estará ligada a una formación, pero hay otras personas que, son pensionistas, que ya no tienen opción de incorporarse al mercado laboral. Todo está inventado. Hay medidas de seguimiento. Una sociedad que se precie tiene que ser capaz de dar una renta básica para aquellos que no tienen nada. Mi intención es aprobar esta ley antes de 18 meses para irla dotando. Con las aproximaciones que tenemos, aspiramos a disponer de 60.000 unidades familiares cubiertas con la renta básica a finales de la Legislatura”.

-¿Cree que es conveniente implantar una tasa turística, pese a la recesión en el momento actual?

“El problema no es la tasa, el problema es qué destino no la tiene. La tienen el Caribe, Marruecos, Cataluña, Baleares… los únicos que no la tenemos somos nosotros. Creo que es un tributo necesario que está arraigado y mundializado y que podría contribuir a mejorar las políticas turísticas. El turismo se lleva muy poco de los presupuestos y esta tasa finalista destinaría parte de los recursos a infraestructuras del destino que lo genera y ora parte a la protección de los espacios naturales que forman parte de nuestro atractivo. Hay una tendencia natural a no pagar impuestos, por eso queremos hablar, discutir y consensuarla con el sector afectado. Es verdad que no es lo mismo Canarias que Roma o Nueva York, pero ¿cree sinceramente que un turista dejará de venir a Canarias porque pagará 1,5 euros al día? Yo no”.