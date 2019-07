TLP, donde todo el mundo encuentra algo que le guste

Con más de 200 actividades, la Tenerife Lan Party tiene algo que ofrecer para todos los públicos. Niños y niñas se concentran en las zonas de juegos de mesa, mientras que sus padres esperan en la cafería. Adolescentes, ataviados con sus mejores cosplays, disfraces con los que interpretan el papel del personaje que representan, esperan a que empiece el concurso de baile. Y los adultos se agolpan por fuera de las salas de ponencia.

Ver una grada repleta de personas aplaudiendo y vitoreando a su deportista favorito no solo pasa en el fútbol. En el santacrucero Recinto Ferial, los torneos de League Of Legends, un juego multijugador, mantienen en tensión a los espectadores, que desean que gane uno u otro equipo. Los competidores no son meros aficionados, están participando en finales y seminales nacionales.

Y ni las gradas son solo para el fútbol, ni los disfraces para Carnavales. Aunque el concurso de cosplay tendrá lugar el próximo domingo, los teleperos o visitantes de la feria no dejan pasar la oportunidad de lucir sus mejores galas. Hay quienes llevan todo el año preparando un disfraz para cada día de la semana, lo hacen manualmente, con materiales como goma eva y silicona caliente.

La zona de tiendas tampoco deja a nadie indiferente. Se encuentran miniaturas de los personajes de cualquier serie anime, de superhéroes o de grandes producciones como Juego de Tronos. Como no podía ser de otra manera, también hay espacio para adquirir equipos tecnológicos, pantallas gigantescas y los ordenadores más rápidos para jugar a videojuegos.

Una experiencia totalmente diferente, sin embargo, es la que se vive en la zona LAN. Allí lo importante es estar conectado a la más alta velocidad de Internet. Aunque si algo tienen en común todos los visitantes de la Tenerife Lan Party, es que buscan convertir sus aficiones, en una escusa para socializar. Así que, en grupos de amigos, muchos viven esta semana como la fiesta de la tecnología.