Viciana: “Clavijo me llamó para que retirara una moción que pedía recuperar el servicio de grúas”

El recientemente nombrado consejero delegado de Muvisa, Ignacio Viciana, ha explicado, a su salida de los juzgados lagunero tras declarar como testigo en el caso Grúas, que “Clavijo me llamó para que retirase una moción en la que pedía recuperar el servicio municipal dada las irregularidades en el mismo”.

Viciana explicó que las preguntas que le han realizado estaban relacionadas con las múltiples mociones que, siendo concejal de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna en el mandato 2011-2015.

“Presenté una moción para rescatar la concesión del servicio de grúas después de que me vinieran a ver los trabajadores no propietarios y saber de las irregularidades existentes porque se incumplía el pliego de condiciones, pero Clavijo me llamó para decirme que esa moción era un error, y me pidió que la retirase, que me llamarían los propietarios para explicarme que llevaban poco tiempo”, detalló Viciana. “Así fue, vinieron a contarme que la situación era difícil, y que necesitaban más tiempo para arreglar las cosas; de buena fe la retiré, pero en noviembre de 2013 volví a presentarla porque nada había cambiado”, añadió.

Cabe recordar que entre los trabajadores propietarios del servicio de grúas, por aquel entonces, habían varias personas afines a Clavijo, a los que el Ayuntamiento concedió un préstamo de 120.000 euros y prorrogó la concesión, hechos que ahpra se investigan por si son o no constitutivos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.