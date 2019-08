‘Alucinan’ con la azafata que se metió en el compartimento de las maletas

Los pasajeros del vuelo de la compañía estadounidense Southwest Airlines se quedaron, como mínimo, muy sorprendidos cuando una azafata se metió en el compartimento de las maletas para gastarles una simple broma. Una pasajera, Verónica Lloyd, no dejó pasar la oportunidad y filmó la escena, que se convirtió en viral apenas unas horas después de publicarla en Twitter.

“Imagínate entrar en un avión y no poder poner tu equipaje en ningún lado porque la azafata está tendida en el compartimento para maletas”, escribió Lloyd en la red social. Claro, al tratarse de una broma, la pasajera salió al paso de las críticas y comentó que “solo estaba intentando ser divertida y hacer reír a los pasajeros”.

Al ver la enorme trascendencia del vídeo, la compañía se puso en contacto con la tuitera para pedirle los datos del vuelo e iniciar una investigación sobre lo ocurrido, según informó Fox News. No obstante, varios usuarios de la citada red social decidieron mostrar su apoyo a la empleada de Southwest Airlines, ante las posibles consecuencias que podrían acarrear estos hechos.

Restándole importancia al asunto, la aerolínea explicó que sus trabajadores “son conocidos por demostrar su sentido del humor y sus personalidades únicas”. Asimismo, añadieron que, “en este caso, uno de nuestros asistentes de vuelo intentó divertirse brevemente con los clientes durante el embarque; por supuesto, este no es nuestro procedimiento normal, y Southwest Crews siempre mantiene la seguridad como su máxima prioridad”.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU

— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019