Cierran la red insular de senderos de La Palma por el riesgo de incendios

El Cabildo de La Palma ha ordenado el cierre al público de la red insular de senderos y el área recreativa de Fuente de Los Roques (Fuencaliente), además de las jornadas de caza previstas para el fin de semana, ante la alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

También se prohíbe la acampada en el área recreativa de El Pilar y en la travesía de senderos de la isla, además de hacer fuego en las áreas recreativas gestionadas por el Cabildo y por los ayuntamientos de Barlovento, Villa de Garafía, Fuencaliente y Tijarafe, indica la corporación insular en un comunicado.

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, ha hecho un llamamiento a la población de la isla para que se adopten medidas especiales de prevención y eviten cualquier tipo de actividad que pueda originar una situación de riesgo de incendio, especialmente en el ámbito del interfaz urbano forestal, además de en el propiamente forestal.

En el decreto aprobado por el Cabildo se pide a la población que no tire fósforos, colillas, puntas de cigarro o cualquier material en ignición al suelo; que no arroje fuera de los contenedores desechos o residuos que puedan resultar combustibles; y que no estacionen en vías de comunicación que impidan el paso a los medios y personal de extinción ni en las inmediaciones de depósitos o tomas de agua.

También se prohíbe el acceso y tránsito por pistas forestales y las actividades de riesgo de incendios forestales, exhibiciones pirotécnicas en suelo rústico o en suelo urbano si se encuentra a menos de 500 metros de zonas con combustible forestal, lanzamiento de voladores, elementos que contengan fuego y el uso de maquinaria que pudiera provocar riesgo de incendio forestal.

Se prohíbe la quema de matorral, pastos, restos agrícolas o forestales, así como de otros restos de vegetación, carboneo y destilación con equipos portátiles.

Por último, se suspenden las autorizaciones otorgadas por el Área de Medio Ambiente a grupos y particulares para hacer uso de las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, red de senderos y red de pistas para la circulación de vehículos a motor con finalidad recreativa. El decreto de la Presidencia del Cabildo de La Palma tendrá vigencia hasta que la Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias desactive la alerta por riesgo de incendios forestales, salvo que el propio Cabildo disponga su continuación.