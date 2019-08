David Amaral: “Al CD Tenerife le deseo lo mejor, pero hay decisiones que ya ni me tomo en serio”

Se acerca la hora de la verdad para la UDG Tenerife Egatesa, ya que restan 12 días para que eche a rodar el balón en la Liga Iberdrola. La principal novedad del club sureño es la de su nuevo entrenador, David Amaral, que empezó a trabajar con el equipo el pasado 1 de agosto. Camino de las cinco semanas de preparación de una pretemporada que, de momento, lleva el saldo de dos victorias y una derrota ante conjuntos de la misma categoría: Deportivo de la Coruña (2-5) en el Trofeo Teresa Herrera, y doble enfrentamiento con el Levante (1-0) y (0-1), aunque el Trofeo Egalité fue a parar a las vitrinas del equipo tinerfeño tras ganar en la tanda de penaltis. El último test serio del Egatesa será este domingo en Arguineguín frente al Femarguin. Con David Amaral repasamos la última hora de la UDG Tenerife Egatesa.

-Cuatro semanas largas de preparación, ¿qué balance hace de lo que va de pretemporada?

“Muy positivo. Hemos llevado lo programado a rajatabla, aunque ahora se ha visto algo alterado por la marcha de las internacionales con sus selecciones. Estamos trabajando muy bien, de manera ordenada, con las jugadoras predispuestas al trabajo y absorbiendo las indicaciones, lo que habla muy bien de su capacidad. Las futbolistas han avanzado desde que empezamos hasta ahora y nos acercamos al objetivo táctico que perseguimos. La verdad es que estoy supercontento con todo el grupo”.

-¿Cómo llegará la UDG Tenerife Egatesa al primer partido ante el Sevilla?

“Durante la pretemporada todo es incertidumbre, porque no sabemos el potencial de la mayoría de los equipos si dejamos a un lado a los tres grandes. Sabemos que el Sevilla se ha reforzado mucho y bien, han apostado fuerte este año, y no será el mismo equipo de la temporada pasada. Será un partido difícil no solo para nosotras, sino también para ellas”.

-Es la primera vez que entrena a un equipo femenino. ¿En este tiempo que lleva con las jugadoras qué diferencias ha encontrado con el fútbol masculino?

“El fútbol es fútbol en cualquier categoría. La clave está un poco en saber interpretarlo, y ellas, en ese aspecto, son como esponjas, porque absorben absolutamente todo. Van camino de ser futbolistas profesionales de verdad. Esa es la línea, entienden el mensaje y están preparadas para iniciar esta aventura que debe ser bonita”.

-Las jugadoras están sorprendidas por el trabajo táctico que está llevando a cabo en los entrenamientos. Ha habido elogios de futbolistas como Natalia Ramos, María José Pérez o Patri Gavira hacia su entrenador. ¿Cómo se los toma?

“Cada entrenador tiene sus métodos de trabajo. Yo lo que trato es de ayudarlas y que sepan con lo que se pueden encontrar. Vamos a competir contra equipos con mucho potencial, ya que se trata de una competición muy larga y exigente. Hay que alegrarse de los años que llevan en Primera División y de haber logrado dos cuartos puestos, lo que dice mucho de lo bien que lo han hecho tanto las jugadoras como la Directiva”.

-¿Qué espera que aporten al grupo las tres nuevas jugadoras: Allegra Poljak, Juliana Cardozo y María Tejera?

“No nos hemos vuelto locos en el capítulo de fichajes. Se han incorporado futbolistas que encajen bien y cubran las necesidades de las que más carecemos. Se van adaptando, aunque siempre cuesta al principio. Allegra y Jujuba están entrando poco a poco en la dinámica del equipo, mientras que Tejera tuvo una lesión que la ha hecho parar durante dos semanas, aunque ya se ha incorporado al grupo. Aportan calidad, competencia, pero no se pueden dormir, al igual que el resto de compañeras, porque cualquiera puede jugar en este equipo”.

-¿Qué tal la sintonía con Enrique Castro, entrenador del filial?

“Muy bien. Están haciendo un buen trabajo y saben que tienen todas las facilidades por parte del primer equipo. Es un conjunto que tenemos que cuidar, porque nutre al equipo principal de jugadoras de la cantera. Tengo la sensación de que van hacer una temporada bastante digna si les acompaña, además del trabajo, un poco la suerte”.

-¿Paola Hernández y Aithiara Carballo se quedan en el primer equipo o alternarán con el filial?

“Están entrenando con nosotras, al igual que también lo están haciendo algunas más. Lo que queremos es que ellas cojan el potencial que llevan dentro y la mejor manera es con el primer equipo. Luego dependerá de las circunstancias de la competición que jueguen en el filial para echarle una mano. Ahora mismo puede jugar perfectamente en el A alguna jugadora de la que has comentado”.

-¿En qué ha cambiado el día a día en su vida particular desde que cogió las riendas del club?

“Estoy haciendo una cosa que me gusta. Después de tres años complicados por temas particulares, estuve un poco desconectado del fútbol, pero ahora vuelvo a oler a fútbol con los entrenamientos, en dirigir y enseñar, el día a día, en el contacto con el preparador físico, el utillero, la fisio, etc.”.

-¿Se siente defraudado con el CDT tras anunciar su entrada en el futbol femenino sin contar con la Unión Deportiva Granadilla Tenerife ?

“Le deseo lo mejor al CD Tenerife. Hay decisiones de ellos que ya ni me las tomo en serio. Solamente quiero desearle lo mejor al club, a pesar de que siempre, en vez de sumar, restan. Desearles lo mejor, porque es lo realmente importante”.