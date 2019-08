El Amazonas se calcina desde hace 16 días y Bolsonaro culpa a las ONG

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado a entender que las ONG podrían estar provocando los numerosos incendios que se vienen registrando en la selva amazónica porque están molestos después de que su Gobierno les retiró la financiación, si bien no ha ofrecido pruebas para demostrarlo.

Según el mandatario, los trabajadores de las ONG “se han sentido afectados por la falta de dinero” después de que su Gobierno les retirara los fondos y “estaría habiendo, no lo estoy afirmando, acción delictiva” de estas personas “para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil”.

Preguntado expresamente por los periodistas sobre si estaba acusando a las ONG de los incendios, Bolsonaro ha respondido: “Tenemos que combatir el delito, luego vamos a ver quién es el posible responsable”. “Pero, a mi modo de ver, hay intereses de esas ONG, que representan intereses de fuera de Brasil”, ha añadido, según informa el diario ‘O Globo’.

El presidente también ha criticado a los gobernadores de los estados en los que se encuentra el Amazonas. “Hay un gobernador, no quiero dar el nombre, que se muestra connivente con lo que está ocurriendo y echa la culpa al Gobierno federal”, ha denunciado.

“Hay estados ahí, que no quiero citar, en el norte, en los que el gobernador no está moviendo un dedo para ayudar a combatir los incendios”. “Está disfrutando de ello”, ha aseverado en declaraciones en el Palacio de Alvorada.

