El Hospital General de La Palma contrata a dos nuevos neurólogos

El Hospital General de La Palma contrató el pasado jueves a dos nuevos neurólogos procedentes de Galicia y Navarra. Además, recientemente también ha contratado a una nueva digestóloga y una uróloga, y están pendientes de incorporar otro digestivo y un rehabilitador, según informaron ayer desde la Gerencia de dicho centro hospitalario. Con estas incorporaciones se trata de paliar el déficit de especialistas que, tal y como publicó DIARIO DE AVISOS, había despertado quejas entre los pacientes del centro.

Esta denuncia pública había hecho que desde la Diputación del Común, comandada por Rafael Yanes, se anunciara la apertura de oficio de un expediente de investigación para preguntar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por los motivos de la precariedad que existe en los servicios sanitarios de Radiología y Neurología del Hospital General de La Palma.

La decisión de la Diputación del Común se produjo como consecuencia de la información publicada por este periódico en su edición del pasado lunes, sobre las limitaciones de ambos servicios hospitalarios por la escasez de especialistas, a partir de las quejas acreditadas de varios pacientes.

Dos radiólogos de una plantilla de seis profesionales atienden el servicio de Radiología, con cobertura para una población de algo más de 80.000 habitantes. Esta situación genera, por ejemplo, que la interpretación de escáneres para emitir diagnósticos por los que esperan los pacientes se estén llevando a cabo en Sevilla, con graves fallos en las tramitaciones que han obligado, de forma reiterada, a la repetición de pruebas, con el consiguiente gasto sanitario público y el retraso en la emisión de diagnósticos. De forma paralela, el servicio de Neurología, clave en una isla como La Palma con una población cada vez más envejecida y con mayor número de casos de demencia, alzhéimer y otras patologías asociadas a las competencias cognitivas, había quedado sin especialistas durante la última semana de julio, tras el disfrute del período vacacional del único facultativo que presta sus servicios en el hospital.

Asimismo, el Plan de Modernización y Ampliación del Hospital General de La Palma, presentado meses atrás en base a un minucioso estudio de la realidad por una empresa externa, revela otra de las necesidades de la estructura sanitaria palmera. Desde la empresa externa, que presentó el documento en las propias dependencias del centro sanitario, la ampliación no tiene que ver con que la población palmera tenga expectativas reales de aumentar. De hecho, el número de habitantes en La Palma no solo no crecerá, sino que se mantendrá muy por debajo de la media canaria en base a una disminución de la tasa de natalidad en la Isla.