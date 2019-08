George Clooney, en Tenerife para preparar su próxima película

El prestigioso actor, productor, director y guionista estadounidense, George Clooney, sorprendió al personal del restaurante santacrucero El Coto de Antonio el pasado lunes cuando se presentó en el local acompañado de 13 personas. Sació su apetito con una exquisita ensalada de tomate, paletilla de cordero y un steak tartar que le arrebató el habla. Bueno, al menos le quedaron palabras para confesar que este había sido “el mejor tartar que he probado en mi vida”.

Uno de mis restaurantes preferidos, El Coto de Antonio, en Santa Cruz de Tenerife, es también uno de los favoritos de @carlosherreracr

Y desde esta noche del mismísimo George Clooney que ha disfrutado de las excelencias de la cocina del equipo dirigido por Carlos Padrón pic.twitter.com/cdgdmtgP4G — Juan Carlos Xuancar (@JCXuancar) August 6, 2019

Con un atisbo de timidez, pidió discreción hasta su marcha de la isla para que no le interrumpieran su estancia en Tenerife, que, según fuentes cercanas a este periódico, se debe a cuestiones estrictamente profesionales, pues estaría buscando escenarios exteriores para su próximo trabajo. El ganador de cuatro Globos de Oro, dos Oscar y un Bafta está inmerso en la dirección de la película de ciencia ficción de Netflix, Good Morning Midnight, que se encuentra en fase de pre-producción desde el 25 de junio. En esta nueva aventura se encontrará con la flamante actriz británica Felicity Jones, quien saltó a la fama por interpretar a Jane Wilde Hawking en la película The Theory of Everything (2014), entre otros.

“Nos veremos muy pronto”, confesó Clooney a los trabajadores de El Coto de Antonio. Y es que el intérprete estadounidense tiene previsto regresar a la Isla entre los meses de septiembre y octubre para seguir dándole forma a su última producción.

En la cena habló del Parque Nacional del Teide, que será tomado en los próximos meses por Angelina Jolie y los ‘superhombres’ de Marvel para el rodaje de Los Eternos, como posible escenario de Good Morning Midnight. Clooney merodeó por las inmediaciones de Echeyde -como llamaban los guanches al volcán más alto de España- y se le vio sonriente en el Observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Quién sabe. Clooney tiene a su disposición un sinfín de enclaves en la Isla aptos para la gran pantalla. Lo que si sabemos es que George se unirá al flamante elenco de estrellas holliwoodienses que han pasado por Tenerife en los últimos tiempos, tales como Sylvester Stallone, que eligió a Tenerife para cerrar la mítica saga de Rambo; o Matt Damon, a quien vimos correr por las calles de Santa Cruz bajo la identidad de su personaje más conocido, Jason Bourne.

La elección de Tenerife como plató de cine no es una casualidad. En los últimos tiempos, Canarias se ha empleado a fondo en la captación de producciones audiovisuales a través de la difusión de los incentivos fiscales que otorga la Comunidad para largometrajes, series de ficción, documentales y animación. Por este motivo, el Archipiélago se ha convertido en un caramelito para las grandes productoras estadounidenses.

Tampoco es casualidad que Clooney y su equipo eligieran El Coto de Antonio para reponer fuerzas. En este restaurante situado en la calle capitalina del Perdón, paralela a las Rambla de Santa Cruz, se han dado cita otros personajes mediáticos del panorama local y nacional, como es el caso del presentador de la Cadena COPE, Carlos Herrera, o el director de Deportes de ese mismo medio, Juan Carlos González Xuancar, que publicó la imagen en su cuenta de Twitter.

Con la misma elegancia de siempre, el flamante actor norteamericano, aupado al Salón de la Fama de la interpretación tras sus apariciones estelares en largometrajes de la talla de Un día inolvidable, Un romance muy peligroso, Ocean’s Eleven, y sus secuelas Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen; o La tormenta perfecta, se despidió del personal de El Coto de Antonio y prometió volver. ¡Siempre habrá un hueco para el postre!.