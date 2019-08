Marco y María también dirigirán el resto de galas del Carnaval

Aunque inicialmente los diseñadores tinerfeños Marco y María se harían cargo solo de la Gala de Elección de la Reina Adulta, finalmente serán responsables de la dirección artística de todas las galas que van aparejadas al Carnaval. Esto supone que los creadores asumen también la responsabilidad sobre los espectáculos de la Reina infantil, la de los mayores y las de presentación de la fiesta y gala inaugural, al igual que ya hiciera Enrique Camacho en las últimas ediciones de la celebración chicharrera.

Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, para quien la implicación de los diseñadores con la fiesta por excelencia de Santa Cruz es admirable. “Es cierto que en un principio solo iban a dirigir la Gala de Elección de la Reina Adulta, pero es tanta la motivación con la que han llegado que también van a dirigir las galas de los mayores, la infantil y la presentación de las candidatas en el acto inaugural”, confirmó el edil.

Martín Casanova detalló que ambos diseñadores han despejado su agenda para poder hacer frente a estas responsabilidades, de forma que, “menos los concursos, lo van a dirigir todo en el Carnaval”. Según el edil, Marco y María “están muy pendientes de todo, incluso de mí”, señala entre risas. Y es que los diseñadores se reúnen semanalmente con el edil de Fiestas, “y me marcan las tareas, pero, sobre todo, están tirando del carro para tener una gala a la altura del Carnaval de Santa Cruz”.

La Gala

Aunque es pronto para conocer los detalles del tipo de gala de elección de la Reina adulta que Marco y María van a diseñar, lo cierto es que, al menos, sus líneas generales sí están claras. “No habrá muchas novedades porque es un formato (el de la gala) que está muy cerrado. Hay una obertura, la presentación de las candidatas, los grupos y el cierre”, explicó Martín. “Más allá de eso no se puede innovar demasiado, entre otras cosas porque cuando lo han hecho, no ha gustado”. Eso sí, los diseñadores están revisando todos los espectáculo de años anteriores celebrados en el Recinto Ferial “para ver en qué se puede mejorar y qué errores se pueden evitar”, comentó Martín.

“También se están centrado en que las imágenes de televisión sean acertadas, que no se vean partes del escenario que no se tienen por qué enseñar o que se muestren fondos o laterales del Recinto Ferial donde no haya gente”, avanza el edil de Fiestas. Según explica, tanto los directores como el propio Organismo Autónomo de Fiestas quieren que lo que se vea por televisión sea tan espectacular como lo que contemplan los asistentes al Recinto Ferial. “Están enfocados a que la gala en la televisión sea una experiencia igual de agradable que la del público que la ve en directo. Sin planos extraños o que la realización de la gala enfoque público cuando pase algo en el escenario. Eso es algo que tenemos que coordinar con las televisiones que finalmente accedan a retransmitir en directo la Gala de Elección de la Reina”, concluyó Andrés Martín.