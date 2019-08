María Pilar, vecina del edificio con daños en su estructura en el Fraile: “Salimos corriendo y con lo puesto”

María Pilar Rosell, una de las personas desalojadas del número 12 de la calle Fuerteventura, en El Fraile, Arona, reconoció a DIARIO DE AVISOS que en la madrugada de ayer tuvieron que “salir corriendo y con lo puesto” después de que se detectaran temblores debido a daños en la estructura de la edificación.

“A las 23.30 me tocaron a la puerta, me dijeron que desalojara el edificio porque habían notado unos temblores. Yo salí con mi perrito, preguntando, y la policía me dijo que había grietas en la estructura”, reconoce antes de indicar que, acto seguido, llegó un arquitecto del Ayuntamiento de Arona: “Dijeron que iban a apuntalar la estructura como solución de urgencia para poder coger nuestras pertenencias porque salimos corriendo, solo con lo puesto”.

Reconoce, además, que ya habían comentado la existencia de estos daños en el edificio.