‘Pizzadilla’: la receta de la que todos hablan en Internet

Es probable que ya la hayas visto corriendo como la pólvora en las redes sociales: la receta de un pizza-quesadilla (¿pizzadilla?) de la que todos están hablando y que causa una mezcla de fascinación y asco al mismo tiempo por la cantidad ingente de ingredientes que tiene.

Entre estos ingredientes, sin contar las especias, podemos encontrar pollo troceado con salsa barbacoa, bacon, queso gratinado, salsa de pizza y pepperoni por encima. Todo rebozado y pasado por la freidora para finalmente acompañar con una salsa de mayonesa y más queso.

El vídeo se ha hecho tan viral que ya son unos cuantos valientes que se han atrevido a intentar emular en sus casas esta bomba de calorías en un único plato. Los especialistas calculan que por cada porción se consumirían unas 1.700 calorías y sumando todas se llega a unas descomunales 7.000. A modo de comparación, las calorías recomendadas diarias para un adulto, aunque puede variar en base a cada persona, ronda las 2.000 calorías y por ejemplo, un típico combo de hamburguesa con papas fritas y refresco ronda las 1.200 calorías.

Si estás listo para sufrir una indigestión o que te dé hambre, dentro vídeo:

This is it. The moment you’ve been waiting for all night. pic.twitter.com/Lo8Lc89zYz

— Shay Spence (@chezspence) August 26, 2019