Pretenden crear una base de datos para detectar a hombres infieles

“Muchas mujeres se han venido a quejar porque, después de pedir matrimonio a sus parejas, han visto como esta era, realmente, un hombre casado”. Paul Makonda, alcalde de Dar es Salaam, ciudad más grande de Tanzania, está buscando la manera de poder crear “una especie de base de datos” de todos aquellos hombres que están casados en su ciudad. ¿El objetivo? Acabar con los “corazones rotos”, como él mismo señala.

“He estado recibiendo quejas de mujeres a las que los hombres les prometieron matrimonio, pero los hombres no cumplieron la promesa. Sé que las mujeres que han estado pagando facturas pero los hombres se fueron …”, dijo Makonda, que apuesta por buscar una solución a esta situación. “Queremos crear un registro en el que, una vez casados, se pueda saber el estado civil de cada uno de manera clara y accesible para todos, creo que podemos hacerlo en todo el país”, dijo.

La idea, realmente, no es nueva. Hace solo algunos meses, un político de Kenia dijo que sería “muy interesante” tener un listado oficial “con aquellos políticos que dejen a sus parejas teniendo hijos con ellas”, algo que no salió adelante.

The governor of Tanzania’s largest city has announced a plan to create and publish a national database of married men to protect women from “heart breaks.” https://t.co/IL8fC6pBSN

— CNN (@CNN) August 13, 2019