Una anciana de 76 años muere tras ser acuchillada y mutilada en Valencia

La mujer de 76 años encontrada desorientada, con cortes por todo el cuerpo y con los pechos mutilados en Valencia falleció hace menos de 48 horas. Ocurrió hace casi dos semanas, en el barrio del Cabanyal, uno de los más populares de la ciudad, y los investigadores, desde el primer momento, apreciaron que aquellas heridas eran compatibles con una agresión sexual.

Antes de morir, la mujer manifestó que vivía en la calle y que no tenía familiares. Respecto al origen de las graves lesiones que presentaba, no supo identificar al autor o a los autores de las mismas, según publica el diario Levante. Es más, la Policía no ha podido identificar a la anciana hasta hoy, pues en el momento de su ingreso no llevaba ningún tipo de identificación.

Puedes leer el artículo completo de El Español aquí.