Uno de nuestros temores: encuentra una rana viva dentro de una ensalada envasada

Una familia de Wisconsin, en Estados Unidos, se llevó una desagradable sorpresa al encontrar una rana viva dentro de una bolsa de ensalada preparada. Karlie Allen y su familia compraron este plato preparado en un supermercado y, al llegar a casa, vieron como algo se movía dentro del envase. Era una rana.

Lo más curioso de todo es que, al denunciarlo en el supermercado, les reconocieron que era algo que “a veces pasa”, por lo que no le dieron ningún tipo de solución.

“¿Cómo diablos llegó esto aquí? Es absolutamente asqueroso”, dice la mujer en un vídeo que grabó antes de subirlo a redes sociales. La grabación llegó también a la empresa envasadora, que le respondió en Twitter pidiendo disculpas por lo ocurrido.

Karlie sigue sin entender cómo logró pasar los controles de calidad una ensalada que venía con una desagradable sorpresa incluida.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019