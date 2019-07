Zapata enmendará las cuentas diseñadas, antes de mayo, por CC y PSOE

Siete días tienen los partidos políticos en el Cabildo insular de La Palma para enmendar el borrador de Presupuestos de la institución insular para este ejercicio económico de 2019, un documento económico que socialistas y nacionalistas dejaron diseñado a las puertas de la celebración de las elecciones el pasado 28 de mayo, y que ahora será enmendado por el grupo popular, el mismo al que pertenece el presidente de la institución, Mariano Hernández Zapata.

Las modificaciones de este documento económico, que se aprobará antes del mes de septiembre si se cumplen los plazos previstos por el nuevo equipo de gobierno conformado por conservadores y socialistas, tendrá que introducir las propuestas del grupo que, precisamente cuando se diseñó, estaba en la oposición, y que ahora lidera Hernández Zapata. Los consejeros conservadores, expulsados de su partido y a la espera de las medidas cautelares que dicte el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de La Palma, en lo que parece una “probable readmisión” en tanto se resuelve la causa por la vulneración de sus derechos fundamentales, quieren dejar su impronta en un documento económico que pretende ser el primero n el sello conservador de la recién iniciada legislatura.

Aunque no han revelado qué enmiendas presentarán, es muy posible que se presenten modificaciones en áreas como Promoción Económica y Turismo, mientras que parece que no habrá cambios sustancialmente importantes en el área que mayor cantidad de recursos económicos mueve, la de Asuntos Sociales. Lo que sí confirmaron tanto Mariano Hernández Zapata como su vicepresidente, Anselmo Pestana, es que el documento sobre el que se trabaja y que se ha hecho llegar a los consejeros de Coalición Canaria es el mismo que elaboraron nacionalistas y socialistas, que si bien tuvieron la iniciativa de dejarlo aprobado antes de la convocatoria de la cita con las urnas, no llegaron a hacerlo.

Por otra parte, esta misma mañana tendrá lugar la celebración del pleno en el que se aprobará oficialmente el reparto de las áreas del nuevo gobierno insular, de la que destacan que Carlos Cabrera se queda al frente de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transporte, Industria y Energía, mientras que Jovita Monterrey será consejera de Cultura, Patrimonio Histórico, Sanidad, Educación y Artesanía. Nieves Hernández asumirá la Consejería de Servicios Sociales y Juventud y Nieves Rosa Arroyo será la responsable de dirigir las áreas de Seguridad, Emergencias y Participación Ciudadana.