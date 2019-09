Álvaro Fajardo, en el Drago de Icod

El 19 del 9 del 2019 jueves, presenté en Icod la conferencia de Álvaro Fajardo sobre el Drago, en el marco de las fiestas de septiembre del Cristo del Calvario. Lo conté en lenguaje cinematográfico con ocho fotos.

Foto 1. Álvaro Fajardo 1949. De hace 70 años, en 1949 Álvaro Fajardo, recostado sobre el Drago con 3 años. He comprobado que 70 años, con 17 bisiestos lo sitúan en domingo, como se comprueba en el “traje de los domingos” que llevaba. Esta sincronicidad se refuerza hoy 19 de septiembre de 2019 jueves, lo que sitúa a Álvaro bajo el influjo del 9. Dice la numerología que estas son personas con temperamento artístico y sentido humanitario, con sentimiento e intuición, amistosos y simpáticos, sociales y pacientes. Les gusta hacer bien su trabajo, persistentes y optimistas. Les gusta hablar, conversar y observar. Son honrados y la economía no es la prioridad. Los defectos no los cuento.

Foto 2. Drago Icod 20. Con dos fotos del Drago de Icod, una de 1906 y la segunda de 2019. En la primera el Drago en espacio “rural y privado”, donde la familia de Ramón Feria toma el té a su sombra. En 2019 el Drago incorporado en su Parque “urbano y público”. Bajo su sombra el cambio de Canarias, desde una sociedad agraria y doméstica, a la actual sociedad de servicios.

Foto 3. Drago Orotava 25. Aparecen 2 grabados del desaparecido Drago de Franchy en 1867, en La Orotava. A la izquierda el grabado de P. Ozanne, publicado en 1810 en Vue de Cordillères de Humboldt. Y el segundo es una reproducción del dibujo de Agustín Monteverde de 1819. Nos vale para medirlo, con la referencia de sus varas castellanas (0,8359 metros) y la escala medida por el caballero situado en la cruceta del Drago.

Foto 4. Histórico Drago Icod 20. Con 10 fotos. De 1906 la familia de Ramón Feria que gestionó la compra del Drago a los Fajardo, cuya foto de 1919 recoge la toma de posesión. En 1920 con las alumnas de la escuela unitaria de Doña Evarista. En 1928 en la visita de Primo de Rivera, con el Obispo Fray Albino. En 1935, Alicia Navarro, Miss Europa, celebra su triunfo. En 1937 la escuadra alemana, durante la Guerra Civil con el cónsul D. Jacob Alhers. En 1949 Álvaro Fajardo. En 1954 con los jardines reformados por José Enrique Marrero Regalado. Otra de 1965 con el Teide y el Drago, símbolos del escudo municipal y acabo en 2018 con otra postal en el Parque, con magos y turistas.

Foto 5. Trazado Dragos 20 – 25. Expuse su “trazado ideal”, la naturaleza solo se le acerca. En nuestro trazado el canon vale para el Drago 20 de Ycod y para el Drago 25 de La Orotava. Cumplen con que su Altura, el Perimetro de la Copa y la Circunferencia en la Base, son iguales al canon 20 y 25 m. El Equilibrio de sus proporciones recoge en número F, 3 veces en su dimensionado básico. El tubo de “ventilación” ocupa ahora el centro del Drago, el de la vida. Orientan su cueva con su eje Norte – Sur, alineada con el polo magnético, situando sus aberturas a 120º. Nuestro Drago 20, ofrece la altura de 11 hombres de 1,83 m. El hombre del Modulor de Corbusier, el de los 6 pies americanos y la altura de Álvaro Fajardo.

Foto 6. Un Dron visita el Drago 20. El lunes 27 de mayo de 2019, a las 10:15 horas, con un Dron Mavic 2 Pro, Carlos “Calato” Rodríguez, hizo un vídeo desde el cielo. Para la promoción del Drago de Icod como Patrimonio Mundial de la Unesco, “Especie Vegetal Urbana”. Posiblemente el pie arbóreo más cuidado del planeta. Solo en “espacios urbanos” podrá sobrevivir.

Fotos 7 y 8.- Portada “Los Árboles Excepcionales del Mundo”. Situado en la globalización, incrementa su valor el Drago de Ycod. El inglés “cazador de árboles”, Thomas Pakenham en 2002 lo toma de portada en su libro y lo coloca en el capítulo de los “matusalenes”. También incorpora el grabado del Drago de La Orotava, reforzando su carácter “mitológico”. A la fecha la ciencia desconoce su edad. Cerramos con la foto 8, de Álvaro Fajardo en el Drago de Icod: en el mismo sitio y día, 70 años después.