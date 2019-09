Artem Haroyan vuelve después de vencerse a sí mismo

El peor enemigo de un boxeador no es aquel que se sitúa en la esquina contraria antes de que suena la campana. Artem Haroyan lo sabe muy bien. El fajador armenio, afincado desde hace años en Tenerife, regresará este sábado a la actividad después de vencerse a sí mismo.

Artem era uno de los integrantes del cartel del Campeonato de España celebrado a comienzos de este año con Caco Barreto como protagonista principal. El pupilo de Manuel Povedano no llegó a subirse al cuadrilátero por recomendación médica. “Llevaba un tiempo que me dolía mucho la cabeza, no me sentía bien y me hice unas pruebas”, recordaba ayer. Esas pruebas, en principio, recomendaban el reposo porque podría sufrir una lesión susceptible de acabar en una enfermedad seria.

El de Ashtarak entró entonces en una dinámica negativa. Se aventuró como emprendedor y su negocio empezó a funcionar bien, pero le generaba estrés y ansiedad. Dejó de lado los entrenamientos y le comunicó a su pareja su decisión más firme.

“Le dije que no podía boxear más”, relataba ayer Artem, que se notaba “agobiado” y no encontraba la motivación. Su familia lo veía mal, Artem no era feliz ni aún conociendo que las pruebas para determinar el alcance de su problema físico no desvelaron ningún problema y que podría reanudar su actividad deportiva.

“Fue mi pareja quién me animó a regresar, sin ella no habría vuelto ni a entrenar”, explicaba Artem que, una vez decidido a retomar su trayectoria pugilística, comunicó su decisión. “Tengo que volver a intentarlo, hacerlo una vez más”, dijo el campeón continental WBA. “Volveremos este sábado”, confirmó. Será su reto más duro, más que cualquiera de los que emprendió anteriormente. Hay Artem para rato.

Jacob Barreto también retorna tras su ‘accidente’

Dice que vuelve más fuerte que nunca, con los ánimos renovados y con ganas de empezar un nuevo camino hacia la gloria deportiva. Su accidente en forma de sorprendente derrota antes del límite, el pasado mes de junio, ya es historia y ahora le toca subirse al cuadrilátero este sábado en Guía de Isora.

Lo hará en el duelo de fondo de un cartel donde estará también el grancanario Samuel Carmona. Diploma olímpico en los Juegos de Río de Janeiro, Carmona se estrena en el boxeo de pago después de una dilatada y exitosa trayectoria como amateur. Su rival será el tinerfeño Alejandro Torres Chiqui, varias veces subcampeón nacional amateur.