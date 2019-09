Clavijo pagó para que The Guardian lo entrevistara

Fernando Clavijo pagó para que el diario británico The Guardian lo entrevistara, según una información de elEconomista. Su nombre aparece junto al de otros presidentes autonómicos como Ximo Puig, Guillermo Fernández Vara o Francia Armengol, y gracias a la mediación de la agencia The Report Company. Curiosamente, el medio borró luego el rastro de esta entrevista.

“Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial”, explica el rotativo.

Este miércoles la Generalitat Valenciana ofreció su versión sobre lo ocurrido. La administración autonómica reconoce que pagó 43.000 euros en el marco de un acuerdo comercial con The Report Company para aparecer en The Guardian, si bien aseguran que tal acuerdo no contemplaba la entrevista. “No fue una entrevista pagada. El acuerdo incluyó una separata en el diario sobre la Comunitat Valenciana en el marco de la feria de turismo World Travel Market, y también la elaboración de un libro por parte de la empresa”, explican.

La primera entrevista fue la de Fernández Vara en diciembre de 2015, seguida de las de Ceniceros y Clavijo en marzo de 2016, Armengol en abril y Puig en noviembre. Otro aspecto cuestionable en el caso del presidente valenciano, en el que se centra la información, es que la Generalitat, lejos de abordar este asunto con transparencia desde el primer momento, se limitó en un principio a presumir del contenido en las redes sociales, con montaje fotográfico incluido sobre la presencia de Puig en el prestigioso rotativo en noviembre de 2016. Y no fue hasta bien entrado 2018, en el momento que la administración publicó sus gastos en Publicidad Institucional, cuando apareció el gasto de 43.000 euros, correspondiente al ejercicio 2017.

Carmena niega los pagos

Sobre esta entrevista en concreto, elEconomista contactó este miércoles con fuentes de Más Madrid para conocer las razones por las que la entrevista ha sido retirada -según The Guardian- al tratarse de un “contenido publicitario”. En su caso la argumentación difiere de la del equipo de Ximo Puig, pues el entorno de la exalcaldesa de Madrid asegura que consistió en una entrevista convencional sin ningún tipo de intercambio de por medio.

La relevancia de la figura de Manuela Carmena, al tratarse de la alcaldesa de la capital de España a los pocos meses de su elección y del cambio político que supuso su llegada, bien podrían justificar una entrevista convencional en un diario como The Guardian, pero la retirada del articulo por parte del rotativo con el argumento de que era “comercial” deja lugar para la duda. Está por ver si, en paralelo, como en el caso de Puig, existió un acuerdo publicitario que ‘animó’ a la cabecera a atender a la dirigente.